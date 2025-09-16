Ваучер на образование. Частные детсады участвуют в проекте добровольно

«Частным детским садам навязывают детей из малоимущих семей по ваучерной системе», — сообщил 24.kg читатель.

По его словам, государство якобы оплачивает только питание из расчета 25 сомов в день за одного ребенка, а остальное покрывается за счет садика.

В Министерстве просвещения заявили 24.kg, что участие частных дошкольных организаций в системе ваучерного финансирования является добровольным и осуществляется исключительно по их собственной инициативе.

Ведомство проводит открытые диалоги и встречи, чтобы обеспечить прозрачность процесса и поддержать заинтересованные частные организации на всех этапах.

В мэрии Бишкека добавили, что разницу по оплате родители оплачивают сами.

Напомним, всего государство предоставит 1 тысячу ваучеров по всей республике. В приоритете — дети из социально уязвимых слоев населения.

Ваучер — это минимальное гарантированное государством финансирование, закрепленное за ребенком.

Базовая стоимость ваучера составляет 2 тысячи сомов в месяц на каждого. Предусмотрены повышающие коэффициенты. Например, для ребенка из малоимущей или малообеспеченной семьи стоимость ваучера составит 3,1 тысячи сомов, для ребенка с инвалидностью — 4 тысячи 560 сомов. В труднодоступных, высокогорных, отдаленных и приграничных районах Баткенской области применяются районные коэффициенты.

