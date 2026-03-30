Общество

Более 500 детей получили ваучеры на садик. Какую сумму компенсирует государство

В Кыргызстане 532 ребенка из социально уязвимых категорий населения начали посещать детские сады по системе ваучерного финансирования. Об этом на заседании парламентского комитета по бюджету, экономической и фискальной политике сообщил заместитель министра просвещения Муктарбек Баймурзаев.

По его словам, данный механизм реализуют в пилотном режиме и направлен на поддержку детей из малообеспеченных семей, а также детей с ограниченными возможностями здоровья.

Проект полностью автоматизирован и позволяет родителям получать ежемесячную компенсацию за услуги дошкольного образования в размере от 2 тысяч до 4 тысяч 560 сомов. Эти средства покрывают часть расходов на оплату частных детских садов или дошкольных учреждений семейного типа.

На текущем этапе реализации пилота от граждан поступило более 1,2 тысячи заявлений. 

Внедрение ваучерного механизма является одной из мер по увеличению охвата дошкольным обучением. На сегодняшний день в Кыргызстане детские сады посещают лишь 51 процент детей в возрасте от 3 до 5 лет.
