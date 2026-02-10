11:05
Общество

В пилотировании ваучерного механизма в КР участвует 262 детских сада

Кыргызстанцы подали 1 тысячу 271 заявление на получение ваучера на дошкольное образование. Об этом свидетельствуют данные автоматизированной платформы.

При этом одобрено 585 заявок, посещают детские сады по ваучеру 512 детей. В пилотировании ваучерного механизма участвует 262 детсада.

Напомним, всего государство предоставит 1 тысячу ваучеров по всей республике. В приоритете — дети из социально уязвимых слоев населения.

Ваучер — это минимальное гарантированное государством финансирование, закрепленное за ребенком.

Базовая стоимость ваучера составляет 2 тысячи сомов в месяц на каждого. Предусмотрены повышающие коэффициенты. Например, для ребенка из малоимущей или малообеспеченной семьи стоимость ваучера составит 3 тысячи 100 сомов, для ребенка с инвалидностью — 4 тысячи 560 сомов. В труднодоступных, высокогорных, отдаленных и приграничных районах Баткенской области применяются районные коэффициенты.

По мнению чиновников, такой механизм улучшает стартовые условия детей, посещающих дошкольные образовательные организации, в подготовке к школе, а также увеличивает доступ уязвимым слоям населения.

Ранее сообщалось, что до 1 ноября 2026 года результаты пилота планируют обобщить, а предложения по его дальнейшему внедрению в детсадах по всей стране внести в администрацию президента КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/361313/
