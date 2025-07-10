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Общество

Проверки общепита. На рынке «Дордой» закрыли 29 объектов

В ходе рейдовых проверок точек общественного питания за выявленные нарушения на рынке «Дордой» закрыли 29 объектов. Об этом 24.kg сообщил заведующий отделом гигиены питания ЦГСЭН столицы Махамат Мурзашев.

По его словам, 27 субъектов оштрафовали на 171 тысячу сомов.

Ранее сообщалось, что рейдовыми проверками охвачены объекты, расположенные вокруг четырех крупных рынков — Ошский, Орто-Сайский, «Дордой» и «Кудайберген».

За полгода 2025-го точки общественного питания в Бишкеке оштрафованы на 11 миллионов 662 тысячи сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335826/
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