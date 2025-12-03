За 11 месяцев точки общепита в Бишкеке оштрафовали на 22 миллиона сомов

За 11 месяцев 2025 года точки общественного питания в Бишкеке оштрафовали на 22 миллиона сомов. Об этом 24.kg сообщил заведующий отделом гигиены питания ЦГСЭН столицы Махамат Мурзашев.

По его словам, по разделу «гигиена питания» за выявленные нарушения составили 1 тысячу 655 протоколов о правонарушении и вынесено столько же постановлений о наложении взыскания (штрафа). Приостановлена эксплуатация 166 объектов.

Махамат Мурзашев добавил, что вчера закрыли точку фастфуда «Али бургер» по улице Суеркулова (Орто-Сайский рынок) за отсутствие водоснабжения.

Ранее сообщалось, что временно до устранения нарушений закрывают обычно те пищевые объекты, где очень грязно, нет водопровода или канализации.