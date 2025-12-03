09:57
USD 87.45
EUR 101.54
RUB 1.13
Общество

За 11 месяцев точки общепита в Бишкеке оштрафовали на 22 миллиона сомов

За 11 месяцев 2025 года точки общественного питания в Бишкеке оштрафовали на 22 миллиона сомов. Об этом 24.kg сообщил заведующий отделом гигиены питания ЦГСЭН столицы Махамат Мурзашев.

По его словам, по разделу «гигиена питания» за выявленные нарушения составили 1 тысячу 655 протоколов о правонарушении и вынесено столько же постановлений о наложении взыскания (штрафа). Приостановлена эксплуатация 166 объектов.

Махамат Мурзашев добавил, что вчера закрыли точку фастфуда «Али бургер» по улице Суеркулова (Орто-Сайский рынок) за отсутствие водоснабжения.

Ранее сообщалось, что временно до устранения нарушений закрывают обычно те пищевые объекты, где очень грязно, нет водопровода или канализации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/353206/
просмотров: 281
Версия для печати
Материалы по теме
Незаконная установка оборудования: компанию оштрафовали на 200 тысяч сомов
За время агитации команды кандидатов в депутаты оштрафовали на 436 тысяч сомов
В Кызыл-Кие оштрафовали стройкомпанию. Не соблюдала технику безопасности
Оштрафован уполномоченный и вынесено предупреждение кандидату: нарушили закон
В Чуйской области незаконные стройобъекты оштрафовали на 400 тысяч сомов
Apple пригрозила Индии большими штрафами за ввоз iPhone в Россию
В Бишкеке после погони задержан водитель без документов и с долгами по штрафам
Штрафы и предупреждения. ЦИК рассмотрела нарушения кандидатов и их сторонников
Досрочные выборы. ЦИК КР оштрафовала двух кандидатов и одну гражданку
На обсуждение вынесли законопроект с новыми штрафами и правилами для бизнеса
Популярные новости
Прощай, Бишкек! Готовы&nbsp;ли вы&nbsp;уехать на&nbsp;джайлоо по&nbsp;совету замминистра? Опрос Прощай, Бишкек! Готовы ли вы уехать на джайлоо по совету замминистра? Опрос
МВД КР: Список якобы будущих депутатов Жогорку Кенеша в&nbsp;соцсетях&nbsp;&mdash; фейк МВД КР: Список якобы будущих депутатов Жогорку Кенеша в соцсетях — фейк
Дан старт строительству альтернативного тоннеля &laquo;Келечек&raquo; на&nbsp;перевале Тоо-Ашуу Дан старт строительству альтернативного тоннеля «Келечек» на перевале Тоо-Ашуу
Проспект Чуй так и&nbsp;не&nbsp;открыли. Обещания Наримана Тюлеева снова не&nbsp;выполнены Проспект Чуй так и не открыли. Обещания Наримана Тюлеева снова не выполнены
Бизнес
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) и&nbsp;&laquo;Алипей+&raquo; провели первую тестовую оплату в&nbsp;Шанхае МПЦ («Элкарт») и «Алипей+» провели первую тестовую оплату в Шанхае
ОАО &laquo;Айыл Банк&raquo; удостоено премии Mastercard&nbsp;&mdash; &laquo;Лидер устойчивого роста&raquo; ОАО «Айыл Банк» удостоено премии Mastercard — «Лидер устойчивого роста»
&laquo;Элдик Банк&raquo;, Mastercard и&nbsp;Кыргызский футбольный союз подписали меморандум «Элдик Банк», Mastercard и Кыргызский футбольный союз подписали меморандум
Путешествие души: Умра стала доступнее с&nbsp;рассрочкой по&nbsp;шариату от&nbsp;MIslamic Путешествие души: Умра стала доступнее с рассрочкой по шариату от MIslamic
3 декабря, среда
09:45
Переговоры Путина с Уиткоффом: Россия и США договорились не разглашать суть Переговоры Путина с Уиткоффом: Россия и США договорилис...
09:44
Адылбек Касымалиев призвал усиливать поддержку граждан с особыми потребностями
09:43
В Кыргызстане искусственно воспроизводят рыбные запасы
09:37
В КР заключение по законопроекту о смертной казни вынесет Конституционный суд
09:33
Happy ending. Вопрос с визами для сборной Кыргызстана по боксу решен