18:12
USD 87.45
EUR 103.22
RUB 1.14
Общество

В жилмассиве «Ак-Орго» Бишкека снесли точку общепита. Работала незаконно

Фото пресс-службы мэрии Бишкека

Управлением по контролю за землепользованием мэрии города Бишкек в ходе выездного мероприятия выявлен объект, незаконно работавший на улице Кырк-Кыз в жилом массиве «Ак-Орго». Об этом сообщает пресс-служба муниципалитет столицы.

В результате проверки установлено, что на муниципальной территории без соответствующих разрешительных документов размещены кафе и точка по изготовлению и продаже тандырного хлеба.

Владельцам объекта ранее были вручены официальные уведомления и неоднократные предупреждения с требованием устранить выявленные нарушения в установленный срок.

В связи с неисполнением законных требований уполномоченного органа, демонтаж объекта осуществляется силами управления по контролю за землепользованием.

По итогам проведенных мероприятий будет освобождено 200 квадратных метров муниципальной земли.

Мэрия напоминает представителям малого и среднего бизнеса о необходимости обязательного получения разрешительных документов при размещении торговых объектов и осуществлении строительства на муниципальной территории. Соблюдение установленных норм и правил является залогом законной и устойчивой предпринимательской деятельности.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/363734/
просмотров: 325
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке демонтировали 17 незаконно установленных силомеров в Ленинском районе
В Бишкеке демонтируют часть кафе. Освободят 340 квадратных метров земли
Обещали — сделали. Мэрия Бишкека начала демонтаж металлоконструкций возле ЦУМа
Снести все конструкции и вернуть фонтан на проспекте Чуй потребовал мэр Бишкека
В бишкекском парке имени Ататюрка демонтировали незаконный объект
Незаконную автогазовую станцию на заправке «АСК Нефть» демонтировал Минстрой
На улице Алымбека Датки в городе Ош снесут незаконные постройки
Попытка сохранить кадры. «Хорека» о включении надбавки за обслуживание в блюда
В Бишкеке на улице Абдрахманова демонтируют столбы
В столичном микрорайоне «Аламедин-1» начался демонтаж кафе «Мираж»
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
МВД обозначило нарушения, при которых водителей будут проверять на&nbsp;знание ПДД МВД обозначило нарушения, при которых водителей будут проверять на знание ПДД
ЕС&nbsp;ужесточает миграционные правила: граждан будут депортировать в&nbsp;третьи страны ЕС ужесточает миграционные правила: граждан будут депортировать в третьи страны
Сколько воды было в&nbsp;Токтогульском водохранилище на&nbsp;1&nbsp;апреля в&nbsp;разные годы Сколько воды было в Токтогульском водохранилище на 1 апреля в разные годы
Бизнес
Рынок будущего: MProfi забрал золото bema за&nbsp;оцифровку биржи труда Рынок будущего: MProfi забрал золото bema за оцифровку биржи труда
Миллион от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo;: итоги новой недели акции &laquo;20&nbsp;миллионеров&raquo; Миллион от «Оптима Банка»: итоги новой недели акции «20 миллионеров»
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; продлил акцию по&nbsp;оплате долгов по&nbsp;&laquo;умным&raquo; счетчикам «Газпром Кыргызстан» продлил акцию по оплате долгов по «умным» счетчикам
&laquo;Айыл Банк&raquo; усилил кибербезопасность и&nbsp;внедрил новые механизмы защиты от&nbsp;фишинга «Айыл Банк» усилил кибербезопасность и внедрил новые механизмы защиты от фишинга
26 февраля, четверг
18:04
Всего 0,6 секунды. В Китае разработали технологию мгновенной 3D-печати Всего 0,6 секунды. В Китае разработали технологию мгнов...
18:03
Рынок будущего: MProfi забрал золото bema за оцифровку биржи труда
17:39
В жилмассиве «Ак-Орго» Бишкека снесли точку общепита. Работала незаконно
17:36
В Бишкеке нарушителей на электросамокатах могут блокировать в приложениях
17:13
В Бишкеке задержан водитель. За взятку хотел вернуть авто с подложными номерами