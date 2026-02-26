В жилмассиве «Ак-Орго» Бишкека снесли точку общепита. Работала незаконно

Управлением по контролю за землепользованием мэрии города Бишкек в ходе выездного мероприятия выявлен объект, незаконно работавший на улице Кырк-Кыз в жилом массиве «Ак-Орго». Об этом сообщает пресс-служба муниципалитет столицы.

В результате проверки установлено, что на муниципальной территории без соответствующих разрешительных документов размещены кафе и точка по изготовлению и продаже тандырного хлеба.







В связи с неисполнением законных требований уполномоченного органа, демонтаж объекта осуществляется силами управления по контролю за землепользованием.

По итогам проведенных мероприятий будет освобождено 200 квадратных метров муниципальной земли.

Мэрия напоминает представителям малого и среднего бизнеса о необходимости обязательного получения разрешительных документов при размещении торговых объектов и осуществлении строительства на муниципальной территории. Соблюдение установленных норм и правил является залогом законной и устойчивой предпринимательской деятельности.