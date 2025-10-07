За девять месяцев точки общепита в Бишкеке оштрафовали на 19,6 миллиона сомов

За девять месяцев 2025 года точки общественного питания в Бишкеке оштрафовали на 19 миллионов 616 тысяч сомов. Об этом 24.kg сообщил заведующий отделом гигиены питания ЦГСЭН столицы Махамат Мурзашев.

По его словам, по разделу «гигиена питания» за выявленные нарушения составили 1 тысячу 458 протоколов о правонарушении и вынесено столько же постановлений о наложении взыскания (штрафа). Приостановлена эксплуатация 137 объектов.

Ранее сообщалось, что временно до устранения нарушений закрывают обычно те пищевые объекты, где очень грязно, нет водопровода или канализации.