Российская сеть «Вкусно — и точка» начнет работу в Кыргызстане. ООО «Система ПБО» и местная компания ОсОО «Алькрест Фуд» подписали договор коммерческой концессии на развитие франшизы, сообщили в пресс-службах компаний.

В ближайшие пять лет партнер планирует открыть в республике более 15 предприятий с разными концепциями обслуживания. Реализация проекта позволит создать около 750 рабочих мест.

Первые заведения сети в Кыргызстане должны открыть в конце 2026 года.

Генеральный директор «Вкусно — и точка» Олег Пароев отметил, что выход на рынок Кыргызстана станет первым случаем масштабирования сети за пределами Российской Федерации.

Руководитель ОсОО «Алькрест Фуд» Темирлан Миргазы добавил, что формат предприятий быстрого обслуживания востребован на локальном рынке, а партнерство позволит внедрить международные стандарты сервиса.