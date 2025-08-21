12:39
Общество

По улице Суюмбаева в Бишкеке закрыли восемь точек быстрого питания

За выявленные санитарно-гигиенические нарушения вынесены решения о приостановлении эксплуатации восьми точек быстрого питания по улице Суюмбаева в Бишкеке. Об этом 24.kg сообщил заведующий отделом гигиены питания Центра госсанэпиднадзора столицы Махамат Мурзашев.

По его словам, с 20 августа закрыты точки фастфуда:

  • «Талас»;
  • «Нарын+»;
  • «Шаурма по-нарынски»;
  • «Каурма»;
  • «Халал Бургер»;
  • «Плов № 1»;
  • «Муслим»;
  • «Нарын № 1».

Сделано это в рамках протокольного поручения мэра в целях улучшения инфраструктуры и санитарного состояния.

«Где-то нужно побелить, покрасить помещения, убрать близко стоящие мусорные контейнеры. Кроме того, не все предоставили полный пакет документов. Точки общепита должны получить архитектурно-техническое заключение. После устранения всех замечаний предприятия могут возобновить работу», — пояснил Махамат Мурзашев.
