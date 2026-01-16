За 2025 год точки общепита в Бишкеке оштрафовали на 23,3 миллиона сомов

За 2025 год точки общественного питания в Бишкеке оштрафовали на 23 миллиона 334 тысячи сомов. Об этом 24.kg сообщил заведующий отделом гигиены питания ЦГСЭН столицы Махамат Мурзашев.

По его словам, по разделу «гигиена питания» за выявленные нарушения вынесли 1 тысячу 728 постановлений о наложении взыскания (штрафа). Приостановлена эксплуатация 171 объекта.

Ранее сообщалось, что временно до устранения нарушений закрывают обычно те пищевые объекты, где очень грязно, нет водопровода или канализации.

Отметим, что 15 января в Бишкеке зарегистрирован очередной случай массового пищевого отравления. За медицинской помощью обратились 23 пострадавших. Точку общепита оштрафовали и закрыли.