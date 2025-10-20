Штрафы на 15 миллионов сомов. Какие нарушения чаще допускает общепит в КР

В департаменте профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора рассказали 24.kg о проверках точек общепита и наиболее частых нарушениях.
По данным ведомства, они относятся к субъектам высокой степени риска.
В ходе государственного надзора встречаются различные нарушения, в том числе нарушение сроков годности продукции, несоблюдение установленных требований в части маркировки, отсутствие документов, подтверждающих соответствие продукции установленным требованиям, прохождение персоналом обязательных медицинских осмотров и другие.
В случае выявления нарушений применяют меры взыскания в соответствии с Кодексом о правонарушениях.
За первое полугодие по выявленным нарушениям выписали 2 тысячи 510 штрафов на 15 миллионов 742,6 тысячи сомов, выдали 2 тысячи 832 предписания об устранении нарушений. Временно приостановили работу 106 объектов.
При регистрации случаев массового пищевого отравления материалы передают в правоохранительные органы.
В ходе проверки выборочно осуществляется контроль пищевой продукции с лабораторными исследованиями на показатели безопасности, оговоренные в техрегламентах ЕАЭС.
В ДГСЭН отмечают, что в органах санитарно-эпидемиологической службы, как и в других организациях здравоохранения, наблюдаются нехватка и текучесть кадров из-за низкой зарплаты.
В целях профилактики пищевых отравлений департамент рекомендует:
- обращать внимание на сроки годности и соблюдение условий хранения пищевой продукции;
- приобретать продукты только в торговых точках, где соблюдаются санитарно-гигиенические требования и температурный режим хранения;
- не приобретать продукты в местах стихийной торговли;
- требовать у продавца документы, подтверждающие безопасность продукции (декларация о соответствии ТР ТС/ЕАЭС);
- не приобретать продукцию с поврежденной упаковкой, вздутыми банками или неприятным запахом, что может свидетельствовать о порче;
- соблюдать в домашних условиях температуру хранения приобретенной продукции, в том числе после вскрытия упаковки.