Штрафы на 15 миллионов сомов. Какие нарушения чаще допускает общепит в КР

В департаменте профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора рассказали 24.kg о проверках точек общепита и наиболее частых нарушениях.

По данным ведомства, они относятся к субъектам высокой степени риска.

За первое полугодие 2025 года по республике провели 4 тысячи 530 проверок объектов общественного питания, торговли и пищевой перерабатывающей промышленности.

В ходе государственного надзора встречаются различные нарушения, в том числе нарушение сроков годности продукции, несоблюдение установленных требований в части маркировки, отсутствие документов, подтверждающих соответствие продукции установленным требованиям, прохождение персоналом обязательных медицинских осмотров и другие.

В случае выявления нарушений применяют меры взыскания в соответствии с Кодексом о правонарушениях.

За первое полугодие по выявленным нарушениям выписали 2 тысячи 510 штрафов на 15 миллионов 742,6 тысячи сомов, выдали 2 тысячи 832 предписания об устранении нарушений. Временно приостановили работу 106 объектов.

При регистрации случаев массового пищевого отравления материалы передают в правоохранительные органы.

В ходе проверки выборочно осуществляется контроль пищевой продукции с лабораторными исследованиями на показатели безопасности, оговоренные в техрегламентах ЕАЭС.

В случае выявления на рынках небезопасной пищевой продукции ее изымают и утилизируют.

В ДГСЭН отмечают, что в органах санитарно-эпидемиологической службы, как и в других организациях здравоохранения, наблюдаются нехватка и текучесть кадров из-за низкой зарплаты.

В целях профилактики пищевых отравлений департамент рекомендует:

  • обращать внимание на сроки годности и соблюдение условий хранения пищевой продукции;
  • приобретать продукты только в торговых точках, где соблюдаются санитарно-гигиенические требования и температурный режим хранения;
  • не приобретать продукты в местах стихийной торговли;
  • требовать у продавца документы, подтверждающие безопасность продукции (декларация о соответствии ТР ТС/ЕАЭС);
  • не приобретать продукцию с поврежденной упаковкой, вздутыми банками или неприятным запахом, что может свидетельствовать о порче;
  • соблюдать в домашних условиях температуру хранения приобретенной продукции, в том числе после вскрытия упаковки.
