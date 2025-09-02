С начала 2025 года точки общепита в Бишкеке оштрафовали на 17,5 миллиона сомов

С начала 2025 года точки общественного питания в Бишкеке оштрафовали на 17,5 миллиона сомов. Об этом 24.kg сообщил заведующий отделом гигиены питания ЦГСЭН столицы Махамат Мурзашев.

По его словам, по разделу «гигиена питания» за восемь месяцев 2025-го за выявленные нарушения составили 1 тысячу 321 протокол о правонарушении и вынесено столько же постановлений о наложении взыскания (штрафа).

Подготовлены санитарные предписания о закрытии 124 объекта.

Ранее сообщалось, что временно, до устранения нарушений, закрывают обычно те пищевые объекты, где очень грязно, нет водопровода или канализации.