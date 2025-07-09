Снос памятника Семенову-Тян-Шанскому: чиновники и мэр дают разную информацию

Памятник знаменитому путешественнику и исследователю Петру Семенову-Тян-Шанскому временно размещен на территории муниципального предприятия «Зеленхоз». Об этом 24.kg сообщили в Министерстве культуры, информации и молодежной политики Кыргызстана.

По данным ведомства, демонтаж монумента носит временный характер и связан с документальными и техническими процедурами. После их завершения памятник будет установлен на прежнем месте.

Отметим, что мэр Балыкчи Султан Кермалиев заявил, что для памятника подготовлено новое место.

Ранее стало известно, что в Балыкчи демонтирован памятник знаменитому российскому исследователю и географу Петру Семенову-Тян-Шанскому. Это вызвало волну критики в соцсетях — жители и активисты выразили обеспокоенность судьбой исторического объекта.

Напомним, что Семенов-Тян-Шанский стал первым европейским ученым, исследовавшим Тянь-Шань, и внес большой вклад в изучение региона. Памятник ему был установлен в Балыкчи (ранее Рыбачье) еще в советское время.