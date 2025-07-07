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Общество
Сюжет: Давление на СМИ

Свобода слова под угрозой: международные организации обратились к президенту КР

Десять правозащитных международных организаций обратились к президенту Кыргызстана Садыру Жапарову, призывая его не подписывать законопроект, ограничивающий СМИ. Об этом сообщает организация «Институт Медиа Полиси».

«Институт Медиа Полиси» совместно с организациями: «Защитники гражданских прав», «Свобода для Евразии», Human Rights Watch, Araminta, Freedom Now, Комитетом по защите журналистов, Норвежским Хельсинкским комитетом (NHC), Международным партнерством по правам человека (IPHR), Международной федерацией прав человека (FIDH) и Всемирной организацией против пыток призывают президента отказаться от подписания данного законопроекта.

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«Мы выражаем свою глубокую обеспокоенность тревожными событиями в Кыргызстане, которые еще больше ограничивают свободу выражения мнения и СМИ и, по-видимому, направлены на поощрение самоцензуры среди журналистов, активистов и обычных граждан. Среди этих событий — законопроект о СМИ, принятый парламентом 25 июня, судебное преследование независимой журналистки Канышай Мамыркуловой за критику властей, а также давление на независимого вещателя Апрель TV», — сообщается в подписанном организациями заявлении.

Организации призывают власти вернуть законопроект в Жогорку Кенеш и пересмотреть его положения совместно с представителями гражданского общества и СМИ.

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 «Также мы призываем кыргызские власти снять все обвинения, отменить приговоры и освободить из-под стражи всех, кто был заключен в тюрьму в отместку за свои критические высказывания и мнения», — отмечается в письме.

Отметим, в рейтинге свободы прессы «Репортеры без границ» страна опустилась с 120-го места в 2024 году на 144-е место в 2025 году. 

Напомним, 25 июня депутаты Жогорку Кенеша во втором и третьем чтениях приняли законопроект «О средствах массовой информации». В одобренной депутатами версии проекта закона ужесточены требования к СМИ.

Ряд журналистов, медиаэкспертов, юристов, которые являются участниками рабочей группы по доработке проекта закона, выступили с обращением к президенту, торага Жогорку Кенеша Нурланбеку Тургунбек уулу, депутатам парламента и главам международных агентств, организаций в Кыргызстане. Они попросили власти Кыргызстана оставить шестую редакцию законопроекта. Сам президент сообщил, что  еще не ознакомился с новыми нормами законопроекта.

Компромиссный, шестой вариант законопроекта о СМИ поступил на рассмотрение Жогорку Кенеша в январе этого года. Он был доработан Министерством культуры совместно с медиасообществом и юристами. Документом предусмотрены запрет на цензуру, защита источников информации. Также там указаны нормы, в каких случаях деятельность СМИ может быть прекращена или приостановлена. При обсуждениях предыдущих версий документа больше всего представители медиа выступали против введения обязательной регистрации.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335428/
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