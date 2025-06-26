Проект АБР за $71,7 миллиона обеспечит питьевой водой 43 села в Нарыне

Бюджет проекта, финансируемого Азиатским банком развития по обеспечению питьевой водой и отведение сточных вод сел в Нарыне, составляет $71,7 миллиона. Об этом сообщила пресс-служба Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Отмечается, что в Нарынской области насчитывается 1 город, 27 айыльных аймаков, всего 140 сел и 5 участков — итого 146 населенных пунктов.

На сегодняшний день:

в 6 селах завершено строительство водопроводной системы на 241,6 миллиона сомов;

в 15 селах ведутся строительные и реконструкционные работы на 2 миллиарда 24,9 миллиона сомов;

в 7 селах проводятся тендерные процедуры, проект находится на этапе подписания контрактов;

в 15 селах разрабатываются проектно-сметные документы.

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При поддержке ЕБРР и правительства Швейцарии в Нарыне завершена 1-я фаза проекта по строительству водопроводных и канализационных сетей, а также очистных сооружений и реализуется 2-я фаза. Общая сумма проекта составляет 12,7 миллиона евро.

Кроме того, в рамках республиканского бюджета на 2025 год по статье «Капитальные вложения» в перечень объектов вошли 18 сел Нарынской области:

в 10 из них ведется разработка проектно-сметной документации;

в 8 селах — начаты или планируются строительно-монтажные работы.

Напомним, в феврале стало известно, что Азиатский банк развития выделит дополнительное финансирование по проекту «Программа развития сельского водоснабжения и санитарии в Нарынской области».

В апреле Жогорку Кенеш одобрил в третьем чтении соглашение на получение $32,35 миллиона кредита. Из этих денег $5,35 миллиона АБР предоставил в качестве гранта, а $27 миллионов Кыргызстан получит в кредит на 32 года под 1,5 процента годовых. В течение трехлетнего льготного периода ставка по кредиту составит 1 процент годовых.