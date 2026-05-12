В Кыргызстане ограничат езду на мотоциклах по пляжам, пастбищам и заповедникам

Кабинет министров Кыргызстана ввел ограничения на эксплуатацию мототранспортных средств в ряде природных зон.
Постановление принято для защиты экосистем, предотвращения деградации природных ландшафтов и снижения негативного воздействия на парк-пляжные территории.
Согласно документу, въезд и передвижение мототранспорта ограничат:
- на особо охраняемых природных территориях;
- в пределах парк-пляжных зон;
- на пастбищах.
При этом ограничения не будут распространяться на автомобильные дороги, проходящие через заповедные территории, а также на буферные и санитарно-защитные зоны биосферных территорий.
Исключение также сделано для транспорта госорганов, используемого при исполнении служебных обязанностей, научных и культурно-массовых мероприятий, согласованных с Министерством природных ресурсов, экологии и технического надзора.
Кроме того, ограничения не коснутся местных жителей, использующих для хозяйственных нужд электрический мототранспорт мощностью не более 4 киловатт.
Минприроды поручено организовать разъяснительную работу среди населения и туристических операторов, а также контролировать соблюдение нового режима.
Постановление вступит в силу через 15 дней.