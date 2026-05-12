13:35
USD 87.45
EUR 102.94
RUB 1.16
Власть

Больницы и поликлиники обязали раскрывать пациентам качество и условия медуслуг

Кабинет министров Кыргызстана внес изменения в программу государственных гарантий по обеспечению граждан медико-санитарной помощью.

Согласно постановлению, медицинские организации, работающие в рамках программы госгарантий, теперь обязаны вести персональный учет оказанной помощи застрахованным гражданам.

Кроме того, больницы и поликлиники должны размещать в доступных для пациентов местах информацию о качестве и условиях предоставления медицинских услуг, а также перечень услуг, оказываемых по программе госгарантий.

Документом также вводится обязанность предоставлять субъектам медицинского страхования полную информацию о режиме работы медучреждений, видах оказываемых услуг, а также показателях доступности и качества медицинской помощи.

Постановление вступит в силу через десять дней.
Ссылка: https://24.kg/vlast/373455/
просмотров: 143
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан направит утилизационный сбор на мусорные заводы и переработку отходов
В Кыргызстане разрешат онлайн-оформление инвалидности
В КР создадут национальную систему сертификации средств защиты информации
В Кыргызстане обновили правила работы иностранных СМИ
Путевки или компенсация. Людям с инвалидностью в КР дадут право выбора
В Кыргызстане упростили механизм ГЧП-проектов дороже 1 миллиарда сомов
Люксовый бренд Bvlgari заинтересовался ювелирными проектами в Кыргызстане
Акции хотят перевести в цифру. Кабмин КР меняет правила фондового рынка
Главу кабмина выдвинули в президенты Кыргызского футбольного союза
Проект «Открытый кабинет» запускает администрация президента Кыргызстана для СМИ
Популярные новости
Дело в&nbsp;украинском конфликте идет к&nbsp;завершению, заявил Владимир Путин Дело в украинском конфликте идет к завершению, заявил Владимир Путин
Садыр Жапаров: 9&nbsp;Мая&nbsp;&mdash; это не&nbsp;просто дата, а&nbsp;память всего народа Садыр Жапаров: 9 Мая — это не просто дата, а память всего народа
Садыр Жапаров осмотрел новый корпус в&nbsp;санатории &laquo;Голубой Иссык-Куль&raquo; Садыр Жапаров осмотрел новый корпус в санатории «Голубой Иссык-Куль»
Депутат Темирлан Айтиев сдает мандат Депутат Темирлан Айтиев сдает мандат
Бизнес
В&nbsp;Караколе прошел праздничный концерт в&nbsp;честь 9&nbsp;Мая В Караколе прошел праздничный концерт в честь 9 Мая
В&nbsp;парке &laquo;Евразия&raquo; масштабно отпраздновали День Победы В парке «Евразия» масштабно отпраздновали День Победы
&laquo;Оптима Банк&raquo;&nbsp;&mdash; 34&nbsp;года рядом с&nbsp;клиентами «Оптима Банк» — 34 года рядом с клиентами
Cвязь как право на&nbsp;развитие: О! поздравляет с&nbsp;профессиональным праздником Cвязь как право на развитие: О! поздравляет с профессиональным праздником
12 мая, вторник
13:24
Больницы и поликлиники обязали раскрывать пациентам качество и условия медуслуг Больницы и поликлиники обязали раскрывать пациентам кач...
13:13
«Будто бомба упала»: жители «Ак-Жара» жалуются на дороги после дождей
13:06
Экс-генсек НАТО предложил сформировать союз демократических стран без США
13:03
Спикер посетил Национальный хирургический центр после первой пересадки печени
12:51
Смытый селем мост в Ак-Таме открыли для движения