Больницы и поликлиники обязали раскрывать пациентам качество и условия медуслуг

Кабинет министров Кыргызстана внес изменения в программу государственных гарантий по обеспечению граждан медико-санитарной помощью.

Согласно постановлению, медицинские организации, работающие в рамках программы госгарантий, теперь обязаны вести персональный учет оказанной помощи застрахованным гражданам.

Кроме того, больницы и поликлиники должны размещать в доступных для пациентов местах информацию о качестве и условиях предоставления медицинских услуг, а также перечень услуг, оказываемых по программе госгарантий.

Документом также вводится обязанность предоставлять субъектам медицинского страхования полную информацию о режиме работы медучреждений, видах оказываемых услуг, а также показателях доступности и качества медицинской помощи.

Постановление вступит в силу через десять дней.