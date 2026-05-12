Рынок жилья в Бишкеке и Оше: весеннее охлаждение цен в частном секторе

В апреле этого года на рынке недвижимости Кыргызстана наметилась четкая тенденция к снижению цен на частные дома как в Бишкеке, так и в южном регионе. В то же время сегмент многоэтажной застройки демонстрирует разные векторы: квартиры в столице продолжают стабильно расти, тогда как в Оше зафиксировали легкую отрицательную коррекцию.

По последним данным Государственного агентства по земельным ресурсам, за первые четыре месяца 2026-го на рынке недвижимости сложилась такая ситуация:

В Бишкеке с начала года жилые дома заметно теряют в цене — падение составило уже 22,2 процента относительно январских максимумов. Квартиры, напротив, уверенно чувствуют себя на рынке, показав рост на 4,69 процента за четыре месяца.

В Оше частный сектор, несмотря на апрельское падение, все еще стоит на 15,32 процента дороже, чем в начале года. Квартиры в южной столице плавно дешевеют, потеряв 2,32 процента стоимости с января.

Справка 24.kg Индекс цен на недвижимость — это показатель, отражающий динамику стоимости жилья в определенном регионе. Он позволяет отслеживать изменения на рынке, сравнивать цены с прошлыми периодами и прогнозировать тенденции. Индекс ежемесячно рассчитывает Государственное агентство по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии на основе сделок купли-продажи жилья.

Как изменились цены в Бишкеке

В апреле интерес покупателей в Бишкеке окончательно сместился в сторону квартир. В то время как квадратный метр в многоэтажках немного прибавил в цене (+1,12 процента), частный сектор пережил ощутимый спад (-11,14 процента), пробив психологическую отметку вниз и опустившись ниже $1 тысячи 800 по курсу Национального банка.

Абсолютный рекорд для домов зафиксирован в январе этого года (

200 тысяч 29,67

сома). Квартиры достигли пика в декабре 2025-го (

126 тысяч 277,47

сома).

Точкой дна для обоих сегментов остается январь прошлого года (дома — 129 тысяч 289,72 сома, квартиры — 101 тысяча 991,95 сома).

В годовом выражении (апрель 2026-го к апрелю 2025-го) стоимость жилых домов в столице практически вернулась к старым значениям, показав микроснижение на 0,76 процента. Квартиры же за год подорожали на 7,54 процента. Тренд указывает на переток инвестиций из частного сектора в более ликвидную недвижимость.

Как изменились цены в Оше

Рынок Оша в апреле демонстрирует синхронное охлаждение. Жилые дома подешевели на 8 процентов, а квартиры отступили на 1,01 процента. Рынок явно ищет баланс после волатильности предыдущих месяцев.

Максимумы для цен в Оше:

март 2025 года для домов (

181 тысяча 889,35

сома) и январь 2026-го для квартир (

86 тысяч 503,5

сома).

Минимумы: май прошлого года стал месяцем самых низких цен в обоих сегментах (дома — 68 тысяч 10,79 сома, квартиры — 68 тысяч 110,79 сома).

Годовая динамика в Оше (апрель 2026-го к апрелю 2025-го) подтверждает, что частный сектор ушел в минус на 7,09 процента, а сектор квартир сохраняет солидный годовой прирост в 18,24 процента.

Что ждать от рынка недвижимости

Апрельские данные подтверждают смену приоритетов покупателей: квартиры в обоих городах (в годовом исчислении) остаются более надежным активом, чем частные дома. Ожидается, что в преддверии летнего сезона рынок Бишкека может показать стагнацию с колебаниями в пределах 1-2 процентов, а в Оше возможна дальнейшая плавная коррекция цен вниз на фоне снижения инвестиционной активности.

Как заявила в интервью одному из местных СМИ эксперт по недвижимости Валентина Салабай, «скорее всего, цены еще немного успокоятся или снизятся на 5-10 процентов в некоторых районах (особенно на старые квартиры и не в самых удачных новостройках). Большого обвала не ждем — денег в стране хватает, аренда держит рынок».