15:09
USD 87.45
EUR 102.94
RUB 1.16
Экономика

Рынок жилья в Бишкеке и Оше: весеннее охлаждение цен в частном секторе

Фото кабинета министров КР. Панорама города Бишкек

В апреле этого года на рынке недвижимости Кыргызстана наметилась четкая тенденция к снижению цен на частные дома как в Бишкеке, так и в южном регионе. В то же время сегмент многоэтажной застройки демонстрирует разные векторы: квартиры в столице продолжают стабильно расти, тогда как в Оше зафиксировали легкую отрицательную коррекцию.

По последним данным Государственного агентства по земельным ресурсам, за первые четыре месяца 2026-го на рынке недвижимости сложилась такая ситуация:

  • В Бишкеке с начала года жилые дома заметно теряют в цене — падение составило уже 22,2 процента относительно январских максимумов. Квартиры, напротив, уверенно чувствуют себя на рынке, показав рост на 4,69 процента за четыре месяца.

  • В Оше частный сектор, несмотря на апрельское падение, все еще стоит на 15,32 процента дороже, чем в начале года. Квартиры в южной столице плавно дешевеют, потеряв 2,32 процента стоимости с января.

Справка 24.kg

Индекс цен на недвижимость — это показатель, отражающий динамику стоимости жилья в определенном регионе. Он позволяет отслеживать изменения на рынке, сравнивать цены с прошлыми периодами и прогнозировать тенденции. Индекс ежемесячно рассчитывает Государственное агентство по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии на основе сделок купли-продажи жилья.

Как изменились цены в Бишкеке

В апреле интерес покупателей в Бишкеке окончательно сместился в сторону квартир. В то время как квадратный метр в многоэтажках немного прибавил в цене (+1,12 процента), частный сектор пережил ощутимый спад (-11,14 процента), пробив психологическую отметку вниз и опустившись ниже $1 тысячи 800 по курсу Национального банка.

Абсолютный рекорд для домов зафиксирован в январе этого года (200 тысяч 29,67 сома). Квартиры достигли пика в декабре 2025-го (126 тысяч 277,47 сома).

Точкой дна для обоих сегментов остается январь прошлого года (дома — 129 тысяч 289,72 сома, квартиры — 101 тысяча 991,95 сома).

В годовом выражении (апрель 2026-го к апрелю 2025-го) стоимость жилых домов в столице практически вернулась к старым значениям, показав микроснижение на 0,76 процента. Квартиры же за год подорожали на 7,54 процента. Тренд указывает на переток инвестиций из частного сектора в более ликвидную недвижимость.

Как изменились цены в Оше

Рынок Оша в апреле демонстрирует синхронное охлаждение. Жилые дома подешевели на 8 процентов, а квартиры отступили на 1,01 процента. Рынок явно ищет баланс после волатильности предыдущих месяцев.

Максимумы для цен в Оше: март 2025 года для домов (181 тысяча 889,35 сома) и январь 2026-го для квартир (86 тысяч 503,5 сома).

Минимумы: май прошлого года стал месяцем самых низких цен в обоих сегментах (дома — 68 тысяч 10,79 сома, квартиры — 68 тысяч 110,79 сома).

Годовая динамика в Оше (апрель 2026-го к апрелю 2025-го) подтверждает, что частный сектор ушел в минус на 7,09 процента, а сектор квартир сохраняет солидный годовой прирост в 18,24 процента.

Что ждать от рынка недвижимости

Апрельские данные подтверждают смену приоритетов покупателей: квартиры в обоих городах (в годовом исчислении) остаются более надежным активом, чем частные дома. Ожидается, что в преддверии летнего сезона рынок Бишкека может показать стагнацию с колебаниями в пределах 1-2 процентов, а в Оше возможна дальнейшая плавная коррекция цен вниз на фоне снижения инвестиционной активности.

Как заявила в интервью одному из местных СМИ эксперт по недвижимости Валентина Салабай, «скорее всего, цены еще немного успокоятся или снизятся на 5-10 процентов в некоторых районах (особенно на старые квартиры и не в самых удачных новостройках). Большого обвала не ждем — денег в стране хватает, аренда держит рынок».
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/373472/
просмотров: 542
Версия для печати
Материалы по теме
Цены на продовольствие растут третий месяц — ФАО
Цены на ГСМ в Кыргызстане растут, но они ниже, чем в Узбекистане и Таджикистане
В Бишкеке жители многоэтажки получили документы на квартиры спустя 12 лет
Сам себе защита. Закон о запрете сделок с недвижимостью без согласия внесли в ЖК
Цены в Кыргызстане увеличиваются и почти догнали рост зарплаты
Квартиры в Бишкеке в марте подорожали почти на 17 процентов, в Оше все стабильно
Мировые цены на продовольственные товары выросли в марте — ФАО
В Кыргызстане зафиксировано уменьшение количества сделок на рынке недвижимости
Яйца и мясо — лидеры роста: как изменились цены в Кыргызстане за март 2026 года
Самозапрет на сделки с жильем в Кыргызстане: закон вынесли на обсуждение
Популярные новости
Рубль подорожал, доллар и&nbsp;евро снизились: курс валют на&nbsp;11&nbsp;мая Рубль подорожал, доллар и евро снизились: курс валют на 11 мая
Цены на&nbsp;продовольствие растут третий месяц&nbsp;&mdash; ФАО Цены на продовольствие растут третий месяц — ФАО
У&nbsp;министра энергетики появился новый заместитель У министра энергетики появился новый заместитель
Продуктовая корзина Бишкека на&nbsp;9&nbsp;мая. Как изменились цены за&nbsp;неделю Продуктовая корзина Бишкека на 9 мая. Как изменились цены за неделю
Бизнес
MEGA посадила 200 деревьев в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;Оше в&nbsp;честь 20-летия компании MEGA посадила 200 деревьев в Бишкеке и Оше в честь 20-летия компании
В&nbsp;Караколе прошел праздничный концерт в&nbsp;честь 9&nbsp;Мая В Караколе прошел праздничный концерт в честь 9 Мая
В&nbsp;парке &laquo;Евразия&raquo; масштабно отпраздновали День Победы В парке «Евразия» масштабно отпраздновали День Победы
&laquo;Оптима Банк&raquo;&nbsp;&mdash; 34&nbsp;года рядом с&nbsp;клиентами «Оптима Банк» — 34 года рядом с клиентами
12 мая, вторник
15:04
ЦИК КР досрочно прекратила полномочия депутата Жогорку Кенеша Темирлана Айтиева ЦИК КР досрочно прекратила полномочия депутата Жогорку...
15:03
В апреле с грузовых автомобилей взыскано штрафов на 928 тысяч сомов
14:57
Кыргызстан утвердил программу развития спорта до 2030 года
14:54
В КР разрабатывается новая методика проведения электронных аудитов
14:51
За оборот редких растений и животных из Красной книги хотят сажать до восьми лет