Власть

В Кыргызстане ужесточат контроль за использованием этилового спирта

Кабинет министров Кыргызстана внес изменения в ряд решений, регулирующих производство и оборот этилового спирта и алкогольной продукции.

Согласно постановлению, Налоговая служба получит новые полномочия — сможет утверждать:

  • нормы расхода сырья и материалов на производство алкогольной продукции;
  • порядок определения естественной убыли этилового спирта при производстве спиртосодержащей продукции.

Также кабмин изменил правила покупки этилового спирта для медицинских, ветеринарных, технических, парфюмерно-косметических и дезинфицирующих целей.

Теперь компании, претендующие на включение в перечень специальных потребителей этилового спирта, должны представить технологические регламенты, документы о наличии специализированного оборудования и подтверждение соответствия производственных помещений санитарным требованиям.

Вводится обязательная проверка производственных мощностей.

Уполномоченный орган будет проводить осмотр предприятий и оценивать соответствие заявленных объемов спирта реальным возможностям производства. Отказ допустить инспекторов станет основанием для отказа во включении в перечень.

Постановлением уточняется, что использование этилового спирта не по целевому назначению станет основанием для принятия мер со стороны государства.

Документ вступит в силу через десять дней.
