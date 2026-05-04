Общество

Учащиеся Нарынской области отдохнут в международном центре «Артек»

Из Нарынской области шесть школьников направлены в международный детский центр «Артек» для отдыха и участия в образовательных программах. Об этом сообщают в представительстве президента КР в Нарынской области.

По их данным, все школьники являются победителями республиканских олимпиад.

Данное мероприятие организовано с целью поддержки талантливых и одаренных учащихся, повышения их интереса к знаниям, а также создания возможностей для обмена опытом на международном уровне.

В центре «Артек» школьники примут участие в различных образовательных, культурных и творческих программах.
