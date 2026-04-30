Общество

В Нарын из Бишкека можно улететь за 1 тысячу сомов. Это временная акция

Фото пресс-службы «Аэропорты Кыргызстана»

О запуске специальной акционной кампании на внутреннем направлении Бишкек — Нарын — Бишкек объявляют ОАО «Аэропорты Кыргызстана» и авиакомпания «Асман Эйрлайнс».

С 1 мая 2026 года для пассажиров вводится фиксированный тариф — 1 тысяча сомов в одну сторону, что делает авиаперелеты между столицей и Нарынской областью максимально доступными. Об этом сообщает пресс-служба ОАО «Аэропорты Кыргызстана».

Инициатива направлена на развитие региональной связанности, поддержку внутреннего туризма и повышение транспортной доступности отдаленных регионов страны.

Акция будет действовать до 31 июля 2026 года.

«Запуск фиксированного тарифа по направлению Бишкек — Нарын — это шаг в развитии региональной авиации и поддержке внутреннего туризма. Нарын обладает уникальным природным потенциалом, и мы уверены, что такие инициативы позволят большему числу людей открыть для себя этот регион», — отметил председатель правления ОАО «Аэропорты Кыргызстана» Манасбек Самидинов.
