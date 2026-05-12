Чуть не переехал школьника на пешеходе. Нарушитель оштрафован

В социальных сетях распространилось видео, на котором водитель транспортного средства не предоставил преимущество школьнику на пешеходном переходе, а также проехал на запрещающий красный сигнал светофора, грубо нарушив Правила дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба УПСМ Бишкека.

По ее сведениям, по данному факту сотрудники УПСМ установили водителя и привлекли к административной ответственности. В отношении нарушителя составлен соответствующий протокол.

УПСМ призывает всех водителей строго соблюдать ПДД, быть предельно внимательными вблизи школ и пешеходных переходов, а также помнить, что безопасность детей на дороге зависит от ответственности каждого участника дорожного движения.