Афиша Бишкека на неделю: концерты, моноспектакль и «Лебединое озеро»

18 мая. Спектакль «Гарри Поттер»

Спешите увидеть современный фэнтези-спектакль с захватывающим сюжетом о доблестном волшебнике Гарри Поттере. Сценарист и режиссер-постановщик спектакля — народный артист Казахстана Бекпулат Парманов.

Национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 10.00, 12.00.

20-23 мая. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

15-29 мая. Выставка Каору Мори «История невесты» (Япония)

История разворачивается вокруг девушки по имени Амир, приехавшей из далекой деревни, чтобы выйти замуж за парня Карлука, который на восемь лет моложе ее. Манга повествует об их отношениях, повседневной жизни семьи и односельчан, их культуре, традициях. На выставке будет представлена 14-я серия манги. Подробнее

«Галерея М» в ЦУМ-2, 10.00-20.00.

20 мая. Балет «Ромео и Джульетта»

Балет Сергея Прокофьева представит труппа «Новый классический балет», основанная в 2011 году. Она применяет новые интересные концепции в танце со всего мира, пробует новые решения и пути. Солисты — ведущие артисты московских театров.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 19.00.

21 мая. Концерт «Классика при свечах»

При свете тысячи свечей произведения от Моцарта до Ханса Циммера оживут в исполнении камерного оркестра и солистов оперы, создавая единство атмосферы, музыки и света.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 19.00.

22 мая. Кинопремьеры

«Кора дуба» (ужасы). Дочь из состоятельной семьи Айжан подвергается колдовству — ее близкие обращаются к ясновидящей, которая читает заклинание. В результате воздействия магии в Айжан вселяется джинн.

«Соловей против Муромца» (фэнтези). Давным-давно Соловью-Разбойнику удалось хитростью победить Илью Муромца. Он переписал историю, присвоив себе все подвиги и славу богатыря. Благодаря эликсиру бессмертия Соловей дожил до наших дней. И теперь он хочет оживить темного бога Велеса, которому тогда продал душу. Сегодня лишь семья наших героев знает эту тайну. Отцу героев, профессору Киселеву, удается найти Муромца на севере, во льдах подводной пещеры, где состоялся последний бой между богатырем и разбойником.

«Лило и Стич» (семейный). Одинокая гавайская девочка начинает дружить со сбежавшим пришельцем.

«Миссия невыполнима: Финальная расплата» (боевик). Итан Хант пытается разыскать инновационный искусственный интеллект, угрожающий существованию всего мира.

23 мая. Балет «Лебединое озеро»

Зрителей ждет уникальная постановка, в которой примут участие звезды мирового балета из Америки, Казахстана, России, Японии и Кыргызстана.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 19.00.

23 мая. Концерт Мирбека Атабекова

За два десятилетия Мирбек Атабеков превратился в настоящую легенду кыргызской эстрады. Его песни стали саундтреком жизни для миллионов слушателей, а искренность и самобытность его творчества — визитной карточкой артиста. «Бишкек-Арена», 19.00.

23 мая. Моноспектакль «Пугачев. Рождение»

Хотите увидеть современную действительность и наше общество в поэзии Сергея Есенина? Приходите на моноспектакль режиссера-постановщика Алексея Шемеса (Москва) в исполнении Марата Амираева.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 19.00.

23 мая. Сказка «Играем Андерсена»

Сценическая версия сказки «Гадкий утенок» Ханса Кристиана Андерсена.

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 15.00.

23 мая. Концерт «Музыка стихий»

Приглашаем вас на волшебный вечер, где музыка, словно машина времени, перенесет вас сквозь века — от утонченной эпохи Вивальди до ярких современных мелодий.

Национальный центр детей и юношества «Сейтек», 19.00.