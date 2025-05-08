В Ватикане избран новый Папа Римский

Сегодня кардиналы, собравшиеся на конклав в Сикстинской капелле в Ватикане, избрали нового главу Римско-католической церкви. Об этом сообщает BBC.
Из трубы на крыше капеллы пошел белый дым, означающий, что кардиналы сумели выбрать нового понтифика. Его имя пока неизвестно.
Одновременно начали звонить колокола Сикстинской капеллы.
До этого черный дым из трубы Сикстинской капеллы шел дважды: в среду вечером и в четверг утром, когда было проведено два раунда голосования.
Как сообщается, для избрания требуется большинство в две трети голосов, то есть не менее 89. Всего в конклаве участвует 133 кардинала со всего мира.
Папа Римский Франциск скончался 21 апреля в 7.35 по местному времени в Ватикане. За несколько месяцев до смерти его здоровье значительно ухудшилось. В феврале Папа Римский госпитализирован с бронхитом, позже у него диагностировали двустороннюю пневмонию и начальную почечную недостаточность.