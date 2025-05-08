22:58
USD 87.45
EUR 99.46
RUB 1.07
Общество

В Ватикане избран новый Папа Римский

Сегодня кардиналы, собравшиеся на конклав в Сикстинской капелле в Ватикане, избрали нового главу Римско-католической церкви. Об этом сообщает BBC.

Из трубы на крыше капеллы пошел белый дым, означающий, что кардиналы сумели выбрать нового понтифика. Его имя пока неизвестно.

Одновременно начали звонить колокола Сикстинской капеллы.

До этого черный дым из трубы Сикстинской капеллы шел дважды: в среду вечером и в четверг утром, когда было проведено два раунда голосования.

Как сообщается, для избрания требуется большинство в две трети голосов, то есть не менее 89. Всего в конклаве участвует 133 кардинала со всего мира.

Папа Римский Франциск скончался 21 апреля в 7.35 по местному времени в Ватикане. За несколько месяцев до смерти его здоровье значительно ухудшилось. В феврале Папа Римский госпитализирован с бронхитом, позже у него диагностировали двустороннюю пневмонию и начальную почечную недостаточность.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/328484/
просмотров: 274
Версия для печати
Материалы по теме
Черный дым. В Ватикане не смогли выбрать нового Папу Римского с первого раза
Избрание нового понтифика. В Рим прибыли все 133 кардинала-выборщика
Дональд Трамп опубликовал свое фото в образе Папы Римского
Нового Папу Римского конклав в Ватикане будет избирать 7 мая
Кыргызская делегация приняла участие в церемонии прощания с Папой Римским
Кончина Папы Римского: как Ватикан будет выбирать нового понтифика
Скончался Папа Римский Франциск
Садыр Жапаров встретился с Папой Римским Франциском
Папе Римскому Франциску в Нур-Султане подарили кыргызский ак-калпак
Fisker сделает первый электрический автомобиль для Папы Римского
Популярные новости
Понюхать и&nbsp;не&nbsp;умереть. Какие горные растения стоит обходить стороной Понюхать и не умереть. Какие горные растения стоит обходить стороной
Получаем &laquo;балага суйунчу&raquo;. Какие документы нужны и&nbsp;куда идти Получаем «балага суйунчу». Какие документы нужны и куда идти
Скончался экс-глава Фонда поддержки развития туризма Абылкасым Шерниязов Скончался экс-глава Фонда поддержки развития туризма Абылкасым Шерниязов
День Конституции. Знаете&nbsp;ли вы&nbsp;Основной закон. Тест День Конституции. Знаете ли вы Основной закон. Тест
Бизнес
MEGA поздравила ветеранов ВОВ Кыргызстана с&nbsp;предстоящим 80-летием Великой Победы MEGA поздравила ветеранов ВОВ Кыргызстана с предстоящим 80-летием Великой Победы
&laquo;Оптима Банк&raquo;: 33&nbsp;года истории, которую мы&nbsp;пишем вместе «Оптима Банк»: 33 года истории, которую мы пишем вместе
7&nbsp;мая&nbsp;&mdash; День связи в&nbsp;Кыргызстане: поздравление от&nbsp;команды&nbsp;О! 7 мая — День связи в Кыргызстане: поздравление от команды О!
Banca: брокер с&nbsp;фокусом на&nbsp;рынок Кыргызстана Banca: брокер с фокусом на рынок Кыргызстана
8 мая, четверг
22:39
В Ватикане избран новый Папа Римский В Ватикане избран новый Папа Римский
22:31
Крупнейший в мире электрокорабль спущен на воду
22:00
Кабинет налогоплательщика. Почему его нужно открыть каждому кыргызстанцу
21:32
Американский центробанк проигнорировал Трампа и оставил ставки без изменений
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 9 мая: опять дожди