В Ватикане избран новый Папа Римский

Сегодня кардиналы, собравшиеся на конклав в Сикстинской капелле в Ватикане, избрали нового главу Римско-католической церкви. Об этом сообщает BBC.

Из трубы на крыше капеллы пошел белый дым, означающий, что кардиналы сумели выбрать нового понтифика. Его имя пока неизвестно.

Одновременно начали звонить колокола Сикстинской капеллы.