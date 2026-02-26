11:57
USD 87.45
EUR 103.10
RUB 1.14
Общество

Папа Римский просит священников перестать писать проповеди с помощью ChatGPT

Папа Римский призывает священников перестать писать проповеди с помощью ChatGPT. Лев XIV попросил их вернуться к реальной жизни, сохранять бдительность в вопросах, связанных с искусственным интеллектом и использованием интернета.

«Как и все мышцы в теле, если мы их не используем, если мы ими не двигаем, они атрофируются. Мозг нужно использовать, поэтому наш интеллект тоже нужно немного тренировать, чтобы не утратить эту способность. Более того, настоящая проповедь — это проповедь веры, а ИИ никогда не сможет проповедовать веру», — сказал он во время открытого диалога с духовенством Римской епархии.

Глава Римской католической церкви также призвал учитывать сложные обстоятельства, из которых выходят многие молодые люди: кризисы в семьях, отсутствие родителей, разводы и повторные браки.

Он рассказал о противопоставлении глубокой духовной жизни и поверхностной активности в интернете, где легко возникает иллюзия: кажется, что если человек набирает лайки и подписчиков, значит, «что-то собой представляет» и реализуется.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/363630/
просмотров: 101
Версия для печати
Материалы по теме
Первый зарубежный апостольский визит. Папа Римский прибыл в Турцию
Папа Римский предлагает Ватикан местом для переговоров России и Украины
Интронизация нового Папы Римского Льва XIV состоится 18 мая
Новый Папа Римский выступил в защиту свободы слова и прессы
Новый Папа Римский заявил, что ИИ — одна из главных проблем человечества
Президент Кыргызстана поздравил нового Папу Римского Льва XIV с избранием
Новым Папой Римским стал кардинал Роберт Фрэнсис Прево: что о нем известно
В Ватикане избран новый Папа Римский
Черный дым. В Ватикане не смогли выбрать нового Папу Римского с первого раза
Избрание нового понтифика. В Рим прибыли все 133 кардинала-выборщика
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
МВД обозначило нарушения, при которых водителей будут проверять на&nbsp;знание ПДД МВД обозначило нарушения, при которых водителей будут проверять на знание ПДД
ЕС&nbsp;ужесточает миграционные правила: граждан будут депортировать в&nbsp;третьи страны ЕС ужесточает миграционные правила: граждан будут депортировать в третьи страны
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;начале недели ожидаются дожди. Прогноз погоды на&nbsp;23-25 февраля В Бишкеке в начале недели ожидаются дожди. Прогноз погоды на 23-25 февраля
Бизнес
&laquo;Айыл Банк&raquo; усилил кибербезопасность и&nbsp;внедрил новые механизмы защиты от&nbsp;фишинга «Айыл Банк» усилил кибербезопасность и внедрил новые механизмы защиты от фишинга
Ставки снижены! Бизнес-кредит O!Bank от&nbsp;17&nbsp;процентов годовых для юрлиц и&nbsp;ИП Ставки снижены! Бизнес-кредит O!Bank от 17 процентов годовых для юрлиц и ИП
Креативные агентства Кыргызстана покорили фестиваль bema! в&nbsp;Москве Креативные агентства Кыргызстана покорили фестиваль bema! в Москве
90&nbsp;дней &laquo;Яндекс Плюса&raquo; бесплатно для абонентов MEGA 90 дней «Яндекс Плюса» бесплатно для абонентов MEGA
26 февраля, четверг
11:54
Депутат призывает развивать органическое производство на государственном уровне Депутат призывает развивать органическое производство н...
11:53
Кыргызстан и Великобритания активизируют обмен опытом в законотворчестве
11:50
Папа Римский просит священников перестать писать проповеди с помощью ChatGPT
11:46
«Рано или поздно ты станешь моей»: черный юмор на выезде мэрии на кладбища
11:43
В Жогорку Кенеше при спикере создали молодежный совет