Папа Римский просит священников перестать писать проповеди с помощью ChatGPT

Папа Римский призывает священников перестать писать проповеди с помощью ChatGPT. Лев XIV попросил их вернуться к реальной жизни, сохранять бдительность в вопросах, связанных с искусственным интеллектом и использованием интернета.

«Как и все мышцы в теле, если мы их не используем, если мы ими не двигаем, они атрофируются. Мозг нужно использовать, поэтому наш интеллект тоже нужно немного тренировать, чтобы не утратить эту способность. Более того, настоящая проповедь — это проповедь веры, а ИИ никогда не сможет проповедовать веру», — сказал он во время открытого диалога с духовенством Римской епархии.

Глава Римской католической церкви также призвал учитывать сложные обстоятельства, из которых выходят многие молодые люди: кризисы в семьях, отсутствие родителей, разводы и повторные браки.

Он рассказал о противопоставлении глубокой духовной жизни и поверхностной активности в интернете, где легко возникает иллюзия: кажется, что если человек набирает лайки и подписчиков, значит, «что-то собой представляет» и реализуется.