Трамп раскритиковал Папу Римского после его призыва к миру

Президент США Дональд Трамп раскритиковал Папу Римского Леона XIV. Он заявил, что «не является его большим поклонником» и назвал понтифика «слишком либеральным». Об этом пишут мировые СМИ.

По словам Трампа, папа «не верит в необходимость борьбы с преступностью» и «играет с государством, которое хочет создать ядерное оружие». Ранее в соцсетях он также написал, что «не хочет папу, который считает допустимым наличие ядерного оружия у Ирана».

Заявления прозвучали после того, как днем ранее понтифик выступил с призывом к мировым лидерам остановить насилие.

«Прекратите поклоняться личным интересам и деньгам. Хватит силы. Хватит войны», — заявил Леон XIV.

При этом папа напрямую не упоминал ни Иран, ни президента США.

Позже он подчеркнул, что не намерен менять свою позицию по вопросу войны, несмотря на критику. В комментарии агентству Reuters он также заявил, что не намерен вступать в полемику с Дональдом Трампом.

Напомним, 7 апреля Леон XIV назвал «неприемлемой» угрозу Дональда Трампа «уничтожить цивилизацию Ирана».

Леон XIV родился в США и стал первым американцем на посту главы Католической церкви. Ранее Дональд Трамп поздравлял его с избранием.