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Власть

Новый Папа Римский заявил, что ИИ — одна из главных проблем человечества

Папа Римский назвал искусственный интеллект одной из главных проблем человечества. Лев XIV заявил, что ИИ создает проблемы для защиты человеческого достоинства, справедливости и труда. Об этом он сказал во время своей первой официальной аудиенции с кардиналами, сообщает AP News.

Reuters
Фото Reuters

Предшественник Льва XIV понтифик Франциск также был озабочен проблемами, которые может вызывать ИИ. Он призывал к обязательному глобальному регулированию технологии и желал того, чтобы был заключен международный договор, который бы обеспечил этическое развитие и использование искусственного интеллекта. Заявлял, что риски, связанные с технологиями, лишенными человеческих ценностей, таких как сострадание, милосердие, мораль и прощение, слишком велики.

В своем выступлении перед кардиналами Лев XIV призвал продолжать наследие своего предшественника. Также он дал понять, что намерен сделать католическую церковь более инклюзивной и чуткой к верующим. Завершая речь, Папа Римский процитировал святого Павла VI, который молился о том, чтобы «великое пламя веры и любви» снова распространилось по всему миру.
Ссылка: https://24.kg/vlast/328594/
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