Первый зарубежный апостольский визит. Папа Римский прибыл в Турцию

Папа Римский Лев XIV прибыл в Турцию. Это его первый зарубежный апостольский визит, сообщает Reuters.

Сначала понтифик проведет три дня в Турции, а затем отправится в Ливию.

Ожидается, что в ходе своей поездки Лев XIV будет призывать к миру на Ближнем Востоке и единству христианских церквей. Он также встретится с духовными лидерами других религий.

В Турции, помимо Анкары, Папа Римский посетит Стамбул и Изник — город, ранее известный как Никея. Там будут отмечать 1 тысячу 700 лет проведения первого Вселенского собора христианской церкви — Первого Никейского собора. В 325 году на этом соборе утвердили символ веры.

Вопреки традиции ожидается, что Лев XIV будет разговаривать и выступать не на итальянском, а на английском языке во время поездки, а в Ливане — на французском.

Поездку в Турцию и Ливию планировал еще предшественник Льва XIV Папа Римский Франциск. Однако из-за плохого здоровья визит пришлось отложить.

Напомним, 8 мая конклав избрал нового понтифика. Им стал 69-летний уроженец США Роберт Фрэнсис Прево.

Папа Римский Лев XIV стал 267-м главой Римско-католической церкви.
