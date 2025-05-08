Американский центробанк проигнорировал Трампа и оставил ставки без изменений

Американский центробанк проигнорировал воззвания Дональда Трампа и оставил процентные ставки без изменений, заявив, что введенные президентом импортные пошлины принесли в экономику столько неопределенности, что центробанк не знает, как поступить со ставками. Об этом пишет Русская служба ВВС.

По ее данным, Федеральная резервная система, которая в Соединенных Штатах исполняет функции центробанка, уже в третий раз оставляет ставки на прежнем уровне — около 4,3 процента.

Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил: из-за пошлин, которые Дональд Трамп ввел на весь импорт в США, теперь совершенно не ясно, что делать дальше. По мнению Пауэлла, если пошлины останутся, то они, вероятно, приведут к ускорению инфляции, замедлению экономического роста и повышению безработицы.

Американский лидер по ходу предвыборной кампании обещал избирателям пониженные ставки по кредитам. В последние месяцы он призывал Федрезерв снизить ставки «в упреждающем порядке» и ругал Джерома Пауэлла за отказ быстро снижать ставки, называя его в своих постах «полным лузером» и «мистером Слишком Поздно».

Однако ФРС принимает решения независимо от президента и исполнительной власти в целом — это фундаментальный принцип работы центробанка.

Напомним, 2 апреля Белый дом ввел новую систему пошлин на импорт. Базовая ставка составит 10 процентов на все импортируемые товары, а для отдельных государств она окажется заметно выше: 34 процента для КНР, 46 процентов для Вьетнама и 20 процентов для Евросоюза.