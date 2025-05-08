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Общество

Американский центробанк проигнорировал Трампа и оставил ставки без изменений

Американский центробанк проигнорировал воззвания Дональда Трампа и оставил процентные ставки без изменений, заявив, что введенные президентом импортные пошлины принесли в экономику столько неопределенности, что центробанк не знает, как поступить со ставками. Об этом пишет Русская служба ВВС.

По ее данным, Федеральная резервная система, которая в Соединенных Штатах исполняет функции центробанка, уже в третий раз оставляет ставки на прежнем уровне — около 4,3 процента.

Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил: из-за пошлин, которые Дональд Трамп ввел на весь импорт в США, теперь совершенно не ясно, что делать дальше. По мнению Пауэлла, если пошлины останутся, то они, вероятно, приведут к ускорению инфляции, замедлению экономического роста и повышению безработицы.

Американский лидер по ходу предвыборной кампании обещал избирателям пониженные ставки по кредитам. В последние месяцы он призывал Федрезерв снизить ставки «в упреждающем порядке» и ругал Джерома Пауэлла за отказ быстро снижать ставки, называя его в своих постах «полным лузером» и «мистером Слишком Поздно».

Однако ФРС принимает решения независимо от президента и исполнительной власти в целом — это фундаментальный принцип работы центробанка.

Напомним, 2 апреля Белый дом ввел новую систему пошлин на импорт. Базовая ставка составит 10 процентов на все импортируемые товары, а для отдельных государств она окажется заметно выше: 34 процента для КНР, 46 процентов для Вьетнама и 20 процентов для Евросоюза.

Позже президент США заявил, что повышает импортные тарифы на китайские товары до 125 процентов. Пекин ввел 84-процентные пошлины на импорт из Штатов, которые вступили в силу накануне.

Затем Дональд Трамп принял решение отложить введение пошлин на импорт из примерно 60 стран на 90 дней. Пока будут действовать пошлина 10 процентов плюс ранее введенные 25-процентные тарифы на импортные автомобили, сталь и алюминий. При этом 10 апреля Соединенные Штаты увеличили пошлины на китайские товары до 145 процентов.

Ранее Китай предупредил страны, которые пойдут на тарифную сделку с США и против КНР в торговой войне, о контрмерах. Китай не принимает сделки, которые могут ущемлять его интересы со стороны других государств, и в случае таких действий Пекин готов принять соответствующие контрмеры, заявляли в Министерстве коммерции КНР.

Китай также полностью остановил закупки сжиженного природного газа (СПГ) у Соединенных Штатов с марта 2025 года — впервые с июня 2022-го.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/328424/
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