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Общество

Торговая война. Прибыль BMW упала на 29 процентов из-за пошлин Трампа

Фото из интернета

Немецкий автоконцерн BMW сообщил о снижении чистой прибыли в связи с пошлинами США и нестабильностью на китайском рынке в первой половине 2025 года на 29 процентов. Об этом пишет Spiegel.

Сообщается, что компания заработала 4 миллиарда евро, что на 29 процентов меньше, чем за аналогичный период в 2024 году. Продажи также упали на 8 процентов и составили 67,7 миллиарда евро.

Однако объемы продаж автомобилей по сравнению с другими автопроизводителями остались стабильными — более 1,2 миллиона машин. По словам финансового директора Вальтер Мертл, бизнес-стратегию компания пока менять не планирует, так как заводы BMW в США позволяют смягчать эффект от внешнеэкономических ограничений, но все равно 15-процентные пошлины на экспорт в США продолжают давить на сектор. 

Отмечается, что автопроизводители из Германии сталкиваются с острой ценовой конкуренцией на китайском рынке, особенно в сегменте электромобилей. В отличие от конкурентов, таких как Mercedes-Benz, BMW пока еще удается избегать массовых сокращений. Компания делает ставку на линейку New Class, первую модель которого представят на автосалоне в сентябре.

Напомним, прибыль автоконцерна Mercedes-Benz во втором квартале этого года упала вдвое, с 6,1 миллиарда до 2,7 миллиарда евро, что на 55,8 процентов меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/338224/
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