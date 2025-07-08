Новые пошлины для мигрантов предлагают ввести в России

Правительство России внесло в Государственную думу законопроект, предлагающий с сентября 2025 года ввести новые государственные пошлины. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Предлагается ввести пошлины для автомобилистов и мигрантов. Например, плату за получение паспорта транспортного средства предлагается повысить с 800 рублей до 1 тысячи 200 рублей. Пошлину за выдачу свидетельства о регистрации транспортного средства предлагают повысить в три раза. Документ нового образца на пластиковой основе составит 4 тысячи 500 рублей.

Сразу несколько пошлин хотят ввести для трудовых мигрантов.

За постановку на учет по месту пребывания приезжему предстоит заплатить 500 рублей, а за продление срока временного пребывания в стране — 1 тысячу рублей. Оформление патента для мигранта будет стоить 4 тысячи 200 рублей.

По оценкам Минфина, нововведения принесут в бюджет дополнительно 45 миллиардов рублей ежегодно. Средства планируется направить на развитие миграционной политики и транспортной инфраструктуры.