Торговая война. В Пекине подтвердили заключение новой сделки с США

В Пекине подтвердили заключение новой сделки с США. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства коммерции КНР.
Известно, что Соединенные Штаты согласились отменить ряд ограничений для Китая в соответствии с договоренностями, достигнутыми в ходе торговых переговоров.
В ведомстве уточнили, что решение принято по итогам торговых и экономических консультаций двух стран в Женеве и Лондоне, а затем стороны «дополнительно согласовали детали рамок соглашения».
«КНР на законных основаниях одобрит соответствующие требования заявки на экспорт контролируемых товаров. США, в свою очередь, отменят ряд ограничительных мер, принятых против Китая», — говорится в сообщении.
Ранее о достигнутых договоренностях сообщил глава Белого дома.
Напомним, в начале июня президент Штатов и председатель КНР провели телефонные переговоры. Дональд Трамп отмечал, что разговор был посвящен торговле и «завершился очень позитивно для обеих стран».
После прихода к власти администрации Дональда Трампа Соединенные Штаты фактически вступили в торговую войну с Китаем. Вашингтон поднял пошлины на весь импорт из этого государства до 145 процентов. Пекин ввел симметричные меры в размере 125 процентов.
В мае на встречах в Женеве сторонам удалось договориться о снижении американских пошлин на китайские товары со 145 до 30 процентов и, наоборот, китайских пошлин на продукцию из США — со 125 до 10 процентов на 90 дней.
Позже Штаты и КНР провели в Лондоне второй раунд торговых переговоров. По итогам обсуждений министр торговли США Говард Лютник тогда заявил, что стороны договорились о «рамочном соглашении» для реализации торговой сделки, заключенной ранее в Женеве.