Торговая война. В Пекине подтвердили заключение новой сделки с США

В Пекине подтвердили заключение новой сделки с США. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства коммерции КНР.

Известно, что Соединенные Штаты согласились отменить ряд ограничений для Китая в соответствии с договоренностями, достигнутыми в ходе торговых переговоров.

В ведомстве уточнили, что решение принято по итогам торговых и экономических консультаций двух стран в Женеве и Лондоне, а затем стороны «дополнительно согласовали детали рамок соглашения».

«КНР на законных основаниях одобрит соответствующие требования заявки на экспорт контролируемых товаров. США, в свою очередь, отменят ряд ограничительных мер, принятых против Китая», — говорится в сообщении.

Ранее о достигнутых договоренностях сообщил глава Белого дома.

Напомним, в начале июня президент Штатов и председатель КНР провели телефонные переговоры. Дональд Трамп отмечал, что разговор был посвящен торговле и «завершился очень позитивно для обеих стран».