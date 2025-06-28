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Экономика

Торговая война. В Пекине подтвердили заключение новой сделки с США

В Пекине подтвердили заключение новой сделки с США. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства коммерции КНР.

Известно, что Соединенные Штаты согласились отменить ряд ограничений для Китая в соответствии с договоренностями, достигнутыми в ходе торговых переговоров.

В ведомстве уточнили, что решение принято по итогам торговых и экономических консультаций двух стран в Женеве и Лондоне, а затем стороны «дополнительно согласовали детали рамок соглашения».

«КНР на законных основаниях одобрит соответствующие требования заявки на экспорт контролируемых товаров. США, в свою очередь, отменят ряд ограничительных мер, принятых против Китая», — говорится в сообщении.

Ранее о достигнутых договоренностях сообщил глава Белого дома.

Напомним, в начале июня президент Штатов и председатель КНР провели телефонные переговоры. Дональд Трамп отмечал, что разговор был посвящен торговле и «завершился очень позитивно для обеих стран».

После прихода к власти администрации Дональда Трампа Соединенные Штаты фактически вступили в торговую войну с Китаем. Вашингтон поднял пошлины на весь импорт из этого государства до 145 процентов. Пекин ввел симметричные меры в размере 125 процентов.

В мае на встречах в Женеве сторонам удалось договориться о снижении американских пошлин на китайские товары со 145 до 30 процентов и, наоборот, китайских пошлин на продукцию из США — со 125 до 10 процентов на 90 дней.

Позже Штаты и КНР провели в Лондоне второй раунд торговых переговоров. По итогам обсуждений министр торговли США Говард Лютник тогда заявил, что стороны договорились о «рамочном соглашении» для реализации торговой сделки, заключенной ранее в Женеве.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/334563/
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