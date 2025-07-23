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Власть

Госдума приняла законопроект о новых пошлинах для мигрантов и автовладельцев

Госдума приняла законопроект о новых пошлинах для мигрантов и автовладельцев.

Депутаты в третьем чтении приняли проект закона о введении новых пошлин для трудовых мигрантов и владельцев автомобилей.

Новые пошлины для мигрантов в размере 500 рублей введут за постановку на учет по месту пребывания. Также заплатить по одной тысяче рублей придется за продление срока нахождения в стране. Помимо этого, с осени в 4,2 тысячи рублей будет обходиться продление разрешения на работу.

В рамках новых изменений вводится госпошлина за постановку иностранных граждан на учет по адресу временного пребывания, а также увеличивается сбор за регистрацию по месту жительства. Кроме того, трудовые мигранты, прибывающие без виз, теперь обязаны оплачивать пошлину за оформление патента — как и те, кто работает на основании разрешения при визовом въезде.

Поясняется, что такая мера направлена на унификацию требований для всех категорий иностранных работников. Помимо этого, МВД получит дополнительные полномочия по взиманию пошлин за юридически значимые действия, касающиеся оборота оружия.

С 800 рублей до 1,2 тысячи рублей вырастет пошлина за получение паспорта транспортного средства. Плата за выдачу свидетельства о регистрации автомашины поднимется сразу в три раза: до 1,5 тысячи рублей за документ на бумаге и до 4,5 тысячи рублей за пластиковый вариант.

Изменения вступят в силу 1 сентября 2025 года
Ссылка: https://24.kg/vlast/337212/
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