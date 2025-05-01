Поисковики установили 34 кыргызстанца, числившихся без вести пропавшими в ВОВ

В столице состоялась акция «Возвращение имени в Кыргызстан». Стала известна судьба 34 красноармейцев, уроженцев КР, которые считались пропавшими без вести в годы Великой Отечественной войны. Папки со сведениями о судьбе бойцов переданы их потомкам. Об этом сообщили в Русском доме в Бишкеке.

«Сегодня день исторической справедливости. Через 80 лет после Великой Победы земля Кыргызстана наконец-то обнимает своих сыновей. Сегодня, в преддверии 80-летия Победы, мы собрались, чтобы вернуть из небытия имена кыргызстанцев, павших в борьбе с фашизмом. За каждой фамилией бойца стоит его семья, не знавшая все эти годы о судьбе своего родственника. Наше общество приняло эту боль как свою личную», — сказал председатель Кыргызского общества блокадников Ленинграда Марат Кутанов.

«Мой дед Абдрахман Отунчиев ушел на фронт в 1942-м. Участвовал в освобождении Ленинграда. Долгие годы мы ничего не знали о его судьбе. Моя мама всю жизнь пыталась узнать о его судьбе, но, к сожалению, не дожила до этого момента. Хочу сказать большое спасибо организаторам этой акции, они помогли нам узнать о нашем родственнике и исполнить наказ моей мамы. Надеюсь, этот проект продолжится, ведь у нас есть еще много семей, где не знают о судьбе своих родных, не вернувшихся с фронта», — поделился родственник ветерана Великой Отечественной войны Туратбек Андашев.

Руководитель представительства Россотрудничества в КР Альберт Зульхарнеев отметил, что подведены первые итоги акции «Возвращение имени в Кыргызстан». Есть еще много семей, которые не знают ничего о своем родственнике, ушедшем на фронт.

«Люди годами ждали вестей о своих близких, и многие, к сожалению, так и не дождались. И чем больше мы понимаем это, тем больше и сильнее наша благодарность к тем, кто не оставил это святое дело — возвращение имени. За этой акцией стоит подвижнический труд поисковиков, тех, кто в архивах и в земле, в дальних городах и селах находит крупицы информации, собирает ее в отдельные папки, находит родных и близких и передает им эти сведения. Благодарим всех, кто проделал эту работу», — добавил он.

Международный проект «Возвращение имени в Кыргызстан» стал возможен благодаря совместной деятельности поисковиков России, Абхазии, Беларуси и КР, Кыргызского национального военного лицея имени Даира Асанова, Генерального штаба Вооруженных сил КР, военных комиссариатов, Кыргызского общества блокадников Ленинграда.