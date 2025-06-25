Поисковики Кыргызстана и РФ проведут работу по увековечиванию памяти солдат ВОВ

Поисковые отряды Кыргызстана и Свердловской области России проведут работу по увековечиванию памяти солдат Великой Отечественной войны. Об этом сообщает газета «Уральский рабочий».

Уточняется, что проект поможет родственникам установить судьбы военнослужащих, оказавшихся в эвакуационных госпиталях в годы ВОВ.

«Мы хотим привлечь внимание партнеров к совместной работе, направленной на поиск родственников красноармейцев из КР, покоящихся на Среднем Урале и погибших в тыловых госпиталях Свердловской области», — сказал министр международных и внешнеэкономических связей региона Вячеслав Ярин.

По его словам, планируется изучить списки получивших ранения красноармейцев, которых не удалось спасти в госпиталях Кыргызстана, а также уточнить места их захоронений, чтобы установить мемориальные знаки.