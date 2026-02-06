11:34
Общество

В КНУ открыли «Историческое пространство Великой Отечественной войны»

В Кыргызском национальном университете имени Баласагына открылось «Историческое пространство Великой Отечественной войны». Об этом сообщает проект «Монументы Победы».

Отмечается, что многофункциональный центр оснащен концептуальными стендами, книгами и пособиями, а также всем тем, что необходимо для обучения и проведения научно-просветительских мероприятий.

Открытие приурочено к 83-й годовщине победы в Сталинградской битве.

Историки и эксперты из Кыргызстана, России и других стран СНГ, представители посольства России, местных властей, патриотических организаций, СМИ, преподаватели вузов и школ, студенты обменялись мнениями о важности сохранения на постсоветском пространстве общей исторической памяти о Великой Отечественной войне.

Представитель проекта «Монументы Победы» Илья Левитан поблагодарил руководство вуза за совместную работу и рассказал о концепции «Исторического пространства».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/360837/
