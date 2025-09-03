09:29
Офицер Минобороны КР смог посетить могилу погибшего в ВОВ прадеда в Беларуси

Подполковник медицинской службы Министерства обороны Кыргызстана Арстан Токтомбаев, участвующий в учениях ОДКБ «Взаимодействие-2025», в Беларуси отдал дань памяти своему прадеду, пропавшему без вести в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает газета «Минская правда».

По ее данным, кыргызстанец впервые побывал на могиле своего прадеда Ырысмамбета Токтомбаева, героически погибшего в декабре 1943-го при освобождении Витебской области от немецких захватчиков.

Долгие десятилетия семья считала его пропавшим без вести, а два года назад удалось выяснить точное место захоронения. Это произошло благодаря исследованиям архивов и содействию Минобороны Беларуси. Выяснилось, что останки солдата перезахоронены на мемориальном военном кладбище агрогородка Адаменки.

Находясь в Беларуси на учениях, Арстан Токтомбаев смог почтить память героя семьи. По кыргызской традиции он привез горсть родной земли и оставил ее у могилы прадеда.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/341935/
