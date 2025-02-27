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Общество

Кыргызстан присоединился к проекту «Победа 9/45»

Кыргызстан присоединился к проекту «Победа 9/45», который инициирован автономной неправительственной организацией «Евразия». Оргкомитет по подготовке и проведению фестиваля «Победа 9/45» в КР провел первое заседание.

В нем приняли участие вице-спикер Госдумы России и председатель организационного комитета «Победы 9/45» Борис Чернышов, министр обороны Бактыбек Бекболотов, заместитель мэра Бишкека Виктория Мозгачева и другие.

К участию в параде Победы в Бишкеке планируется привлечь военную технику, в том числе танк Т-34. Столичные площадки будут оборудованы для работы тематических и интерактивных зон. В День Победы в городе будут работать полевые кухня и почта, выставка артефактов Великой Отечественной войны, музеи ретротехники и военной формы, фотоателье 1940-х годов.

«Евразия» пригласила к участию Азербайджан, Армению, Беларусь, Венгрию, Казахстан, Кыргызстан, Молдову, Сербию, Словакию, Узбекистан. При этом присоединиться к движению может любая страна.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/321222/
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