Капитальный ремонт детского сада проходит в МТУ «Орок» Бишкека

В МТУ «Орок», которое в рамках АТР стало частью Ленинского района Бишкека, продолжаются работы по капитальному ремонту детского сада. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Завершены работы по прокладке внутренних и наружных инженерных сетей, замене кровли и установке окон, ведутся внутренние и фасадные отделочные работы. Территорию детсада озеленят, а для каждой группы обустроят игровые площадки.

Отмечается, что двухэтажное здание рассчитано на 140 мест. Его общая площадь составляет 1 тысячу 363 квадратных метра, а территория — 0,4 гектара. В ходе ремонта предусмотрена перепланировка помещений, что позволит создать современные и комфортные условия для дошкольного образования.

Детский сад оснастят медицинским кабинетом, пищеблоком, прачечной и хозяйственными помещениями. Кроме игровых и спальных комнат, в здании предусмотрен актовый зал.

Строительные работы выполняет подрядная организация ОсОО «Бийик КЖ». Проект реализует управление капитального строительства муниципалитета.

Отмечается, что детсад построили в 1982 году, в советский период его использовали как лабораторию Института земледелия. После ликвидации института здание оказалось заброшенным. С 1 ноября 2024-го объект официально закрепили под детский сад.

Ранее стало известно, что в жилмассиве «Учкун» также начали строить детсад на 140 мест. На данный момент завершены работы по устройству котлована, возведению фундаментных башмаков и подпорных стен.