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Происшествия

Детсад в Караколе вернули в собственность государства

Фото ГКНБ. Здание детского сада

ГКНБ вернул в собственность мэрии Каракола детский сад и прилегающую к нему территорию. Об этом сообщил пресс-центр госкомитета.

По его данным, проверка выявила нарушения при приватизации здания детского сада и его территории площадью 35 соток. Их оценочная стоимость составляет 30 миллионов 872 тысячи сомов.

Раньше они находились на балансе муниципалитета Каракола. Однако в 1999 году в нарушение законодательства, запрещающего отчуждение объектов социальной инфраструктуры, детский сад незаконно передали в частные руки.

Владельцы детского сада и его территории добровольно передали их на баланс мэрии Каракола, отметили в ГКНБ.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/337207/
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