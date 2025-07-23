Детсад в Караколе вернули в собственность государства

ГКНБ вернул в собственность мэрии Каракола детский сад и прилегающую к нему территорию. Об этом сообщил пресс-центр госкомитета.

По его данным, проверка выявила нарушения при приватизации здания детского сада и его территории площадью 35 соток. Их оценочная стоимость составляет 30 миллионов 872 тысячи сомов.

Раньше они находились на балансе муниципалитета Каракола. Однако в 1999 году в нарушение законодательства, запрещающего отчуждение объектов социальной инфраструктуры, детский сад незаконно передали в частные руки.