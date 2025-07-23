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Построили, но не проверили: детский сад в Александровке разваливается

Жители села Александровка Чуйской области пожаловались на плачевное состояние нового детского сада. Об этом они сообщили 24.kg.

Отмечается, что в конце прошлого года в селе открыли детский сад «Ынтымак». По словам родителей, сейчас здание и прилегающая территория находятся в плохом состоянии: качели и ворота сломались, детям негде играть в тени, кроме горки и качелей, на площадке ничего нет.

«Мы рады, что построили этот садик. Но, к сожалению, построили так, будто никто из местных властей не контролировал процесс. Не понимаем, как комиссия приняла этот объект. Все уже рушится, детскую площадку сделали на самом низком уровне, используя самые дешевые материалы. Воды в саду нет, посаженные деревья засохли. Потратили более 85 миллионов, но результата ноль», — сообщили они.

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В селе Александровка построили детский сад на 86 миллионов сомов

Ранее местные жители заявляли, что детский сад, построенный на государственные деньги в селе Александровка, не работает. До этого достроенное в конце 2024 года учреждение открывали в феврале, но потом снова закрыли. По словам родителей, после публикации в СМИ чиновники из районной администрации встретились с ними и пообещали, что наладят работу. Сад повторно открыли в июле и приняли в него детей, но в туалетах и умывальниках до сих пор нет воды.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/337264/
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