Построили, но не проверили: детский сад в Александровке разваливается

Жители села Александровка Чуйской области пожаловались на плачевное состояние нового детского сада. Об этом они сообщили 24.kg.
Отмечается, что в конце прошлого года в селе открыли детский сад «Ынтымак». По словам родителей, сейчас здание и прилегающая территория находятся в плохом состоянии: качели и ворота сломались, детям негде играть в тени, кроме горки и качелей, на площадке ничего нет.
Ранее местные жители заявляли, что детский сад, построенный на государственные деньги в селе Александровка, не работает. До этого достроенное в конце 2024 года учреждение открывали в феврале, но потом снова закрыли. По словам родителей, после публикации в СМИ чиновники из районной администрации встретились с ними и пообещали, что наладят работу. Сад повторно открыли в июле и приняли в него детей, но в туалетах и умывальниках до сих пор нет воды.
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