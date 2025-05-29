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Общество

Мэрии Бишкека вернули детский сад стоимостью почти 250 миллионов сомов

На баланс мэрии города Бишкека возвращено здание детского сада, рассчитанное на 280 мест с прилегающим участком в 0,99 гектара. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

По ее данным, общая стоимость имущества составила около 280 миллионов сомов.

«Детский сад вернули с помощью Генпрокуратуры, на основании проверки и внесенного акта реагирования. Здание находилось на балансе акционерного общества в нарушение законодательства», — говорится в сообщении.

В рамках содействия Генпрокуратуры по факту использования муниципальной собственности в нарушение земельного законодательства со стороны Национального Общества Красного Полумесяца КР в местный бюджет города Бишкека возмещено 3 миллиона сомов.

«Кроме того, на безвозмездной основе на баланс муниципалитета передано три автомашины скорой медицинской помощи, предназначенные для транспортировки больных и реанимационных работ», — отметили в муниципалитете.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/330837/
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