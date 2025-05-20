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Общество

В Таласе прокуратура вернула в госсобственность здание детского сада

Прокуратура Таласа выявила незаконную передачу в частную собственность здания детского сада № 11 «Бакыт» на улице Бердике Баатыра. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре.

По ее данным, в ходе проверки исполнения требований земельного и имущественного законодательства установлено, что в 1993 году детсад вместе с земельным участком площадью 0,53 гектара, основным зданием и складскими сооружениями передан частному лицу с нарушением закона.

«С целью устранения выявленного нарушения прокуратура приняла соответствующие меры. В результате детский сад с имуществом общей рыночной стоимостью 71,6 миллиона сомов возвращен на баланс мэрии Таласа», — отметили в пресс-службе ГП КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329769/
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