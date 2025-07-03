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Общество

В Ат-Башинском районе построят детский сад за 114 миллионов сомов

В селе Большевик Ат-Башинского района Нарынской области началось строительство нового детского сада за 114 миллионов сомов. Об этом на странице в Facebook сообщает Минстрой.

По их данным, планируется возведение двухэтажного здания детского сада общей площадью 854 квадратных метра, рассчитанного на 120 воспитанников. Учреждение будет полностью оснащено необходимыми материалами и оборудованием, соответствующим современным требованиям.

Отмечается, что проект финансируется из республиканского бюджета, тендерная стоимость составляет 114 миллионов сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335076/
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