В Ат-Башинском районе построят детский сад за 114 миллионов сомов

В селе Большевик Ат-Башинского района Нарынской области началось строительство нового детского сада за 114 миллионов сомов. Об этом на странице в Facebook сообщает Минстрой.

По их данным, планируется возведение двухэтажного здания детского сада общей площадью 854 квадратных метра, рассчитанного на 120 воспитанников. Учреждение будет полностью оснащено необходимыми материалами и оборудованием, соответствующим современным требованиям.

Отмечается, что проект финансируется из республиканского бюджета, тендерная стоимость составляет 114 миллионов сомов.