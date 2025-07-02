Переход детсадов на госязык: как обеспечить качество образования

В марте этого года объявлено, что занятия в дошкольных учреждениях будут вестись на кыргызском языке. Поэтапный переход запланирован в рамках исполнения закона о государственном языке. Однако, когда и как начнется реализация задуманного, не уточнялось.

Несмотря на то что это шаг к улучшению ситуации со знанием кыргызского языка, в обществе возникает вопрос, смогут ли дети получить качественное образование на госязыке.

Директор центра инновационного образования «Перемена» Алмаз Тажыбай считает, что качество образования зависит всецело от учителей и воспитателей, а не от языка преподавания. При этом он отметил, что в учреждениях с кыргызским языком обучения мало литературы и методических материалов, поэтому страдает и качество образования.

Комментируя вопрос о том, что высшие баллы по ОРТ получают в основном ученики русскоязычных школ, эксперт уточнил, что это в основном ученики гимназий и частных школ, в которых подготовке уделяют особое внимание. При этом он заметил, что средние баллы ОРТ за последние годы между учениками школ с разными языками обучения почти выровнялись.

Алмаз Тажыбай считает, что оценивать качество образования только по одной шкале неверно и нужно подходить комплексно. Он подчеркнул, что есть методики оценки, которые включают, помимо успеваемости, и полученные навыки для будущей профессии, и даже навыки безопасной жизни и так далее.

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Собеседник выразил мнение, что если правительство сможет решить имеющиеся в кыргызскоязычных детских садах и школах проблемы, обеспечит учебными материалами, то ситуация с качеством образования на госязыке в корне изменится.

Другой эксперт в области образования Кенешбек Сайназаров также считает, что главная сила, обеспечивающая качество образования, — это учителя и воспитатели. Именно они, по его мнению, должны быть энтузиастами и стремиться повышать свою квалификацию. Государство же, в свою очередь, должно обеспечить надлежащие условия.

«Самая большая проблема заключается в том, что мы учим язык, но не понимаем его. Ребенок читает задание, но не может понять его на кыргызском языке. У него нет соответствующей практики. Чтобы это исправить, необходимо, во-первых, подготовить все учебные материалы как с методической точки зрения, так и с точки зрения их качества. Во-вторых, нужно соответствующим образом адаптировать методику преподавания. И в-третьих, если ребенок не справляется с учебой, нужно думать не о том, как его наказать, а о том, как ему помочь», — отметил Кенешбек Сайназаров.

При этом он добавил, что каждый родитель, исходя из своих желаний и потребностей, выбирает, на каком языке будет обучаться его ребенок. Эксперт считает, что наряду с необходимостью развивать государственный не стоит забывать и об иностранных языках. Поэтому, по его мнению, наиболее подходящей для КР была бы модель многоязычных детских садов.