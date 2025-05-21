Более 35 тысяч бишкекских малышей ждут своей очереди в детский сад

В Бишкеке в 118 дошкольных образовательных организациях (ДОО), проектная мощность которых составляет 19 тысяч 730 детей, фактически воспитываются 37 тысяч 533 ребенка. Об этом говорится в материалах столичной мэрии.

По ее данным, согласно электронной записи на апрель 2025 года, в очереди состоят 35 тысяч 198 детей.

В целях повышения охвата детей дошкольным образованием в 2024 году в садах увеличена вдвое проектная мощность за счет оборудования выдвижными кроватями. Дополнительно введено в эксплуатацию десять новых детских садов и один дополнительный корпус к ДОО.

В результате преобразований общий охват детей по городу увеличился почти на 6 тысяч человек. Однако вопрос нехватки дошкольных образовательных организаций остается.