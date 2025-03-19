Переход на 12-летку. Специализированные школы не останутся в стороне

Специализированные школы не останутся в стороне при проведении трансформации всей системы образования в Кыргызстане. Об этом 24.kg сообщили в Министерстве образования и науки.

Отметим, что родителей детей с инвалидностью беспокоит дальнейшее их обучение — изменятся ли для них сроки обучения в спецшколах и поступления в профлицеи, и не останутся ли дети за бортом.

В Минобразования отметили, что в настоящее время ведется работа по анализу и адаптации нормативной правовой базы, регулирующей деятельность таких учебных заведений.

«Для решения этого вопроса создана рабочая группа, которая занимается всесторонним изучением ситуации, включая вопросы продолжительности обучения в специализированных школах и возможные механизмы их интеграции в новую систему. Особое внимание уделяется вопросам профессиональной подготовки учащихся и обеспечению им необходимых условий для дальнейшего образования», — пояснили в ведомстве.

Минобразования понимает обеспокоенность родителей и благодарит их за активную гражданскую позицию. «Вся информация о возможных изменениях в законодательстве будет своевременно доводиться до общественности, — заверили в ведомстве. — Можно обратиться в МОиН КР для получения дополнительной информации о работе группы и ходе реформирования специализированных школ».

Напомним, в связи с переходном на 12-летнее образование на 2025/26 учебный год планируется ряд новшеств. В том числе некоторые ученики смогут перепрыгнуть через класс, а дети, прошедшие дошкольную подготовку, будут зачислены сразу во второй класс, минуя первый.