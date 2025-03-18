Женщины превращают бесплодные земли в сады шиповника в Баткенской области

В Баткенской области Кыргызстана женщины нашли инновационный способ превратить деградированные земли в источник дохода и устойчивого развития. Об этом сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).

По ее данным, женщины села Кара-Суу Лейлекского района начали выращивать шиповник на малопродуктивных участках, страдающих от засухи и оползней.



Проект стал частью более широкой инициативы ФАО, «ООН-женщины» и фонда «Инициатива Розы Отунбаевой», направленной на укрепление потенциала женских организаций в адаптации к изменению климата. ФАО предоставила более 2 тысяч 200 саженцев шиповника и материалы для ограждений, внедрила систему капельного орошения для эффективного использования воды.





Плоды шиповника, богатые витамином C, станут дополнительным источником дохода для 15 семей. В планах расширение посадок для дальнейшего развития экономического потенциала села.