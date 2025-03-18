23:30
USD 87.02
EUR 95.29
RUB 1.05
Общество

Женщины превращают бесплодные земли в сады шиповника в Баткенской области

Фото ФАО. Посадки шиповника в Баткенской области

В Баткенской области Кыргызстана женщины нашли инновационный способ превратить деградированные земли в источник дохода и устойчивого развития. Об этом сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).

По ее данным, женщины села Кара-Суу Лейлекского района начали выращивать шиповник на малопродуктивных участках, страдающих от засухи и оползней.

Проект стал частью более широкой инициативы ФАО, «ООН-женщины» и фонда «Инициатива Розы Отунбаевой», направленной на укрепление потенциала женских организаций в адаптации к изменению климата. ФАО предоставила более 2 тысяч 200 саженцев шиповника и материалы для ограждений, внедрила систему капельного орошения для эффективного использования воды.

«В нашем селе нет свободных полей, поэтому весь наш урожай растет на огородах, — рассказала Мамахаба Ормошева, лидер инициативной группы. — Благодаря проекту у нас появилась возможность возделывать земли, которые считались непригодными. Но самое важное — у женщин, которые находились дома, появилась отличная возможность получить дополнительный заработок».

Плоды шиповника, богатые витамином C, станут дополнительным источником дохода для 15 семей. В планах расширение посадок для дальнейшего развития экономического потенциала села.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/323145/
просмотров: 79
Версия для печати
Материалы по теме
Фермерам Кыргызстана передали в лизинг 188 единиц техники с начала года
На искусственное оплодотворение КРС из бюджета выделят 60,8 миллиона сомов
На сельскохозяйственную перепись выделено более 277 миллионов сомов
Фермеры смогут подавать заявки на получение земельных участков онлайн
Сельскохозяйственное страхование намерены развивать в Кыргызстане
ФАО: Мировые цены на продовольствие выросли в феврале
В Кыргызстане на начало марта очистили 131,3 километра межхозяйственных каналов
Более 50 предприятий планируют запустить в 2025 году в агросекторе Кыргызстана
В 2024 году в Узбекистан экспортировано 100 тысяч тонн картофеля
Влияние климата. В Кыргызстане изменят подход к управлению посевными угодьями
Популярные новости
Орозо-2025. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2025. Календарь начала воздержания и разговения
Полис обязательного медстрахования. Зачем и&nbsp;кому его надо покупать Полис обязательного медстрахования. Зачем и кому его надо покупать
Пособие на&nbsp;погребение. Сколько денег положено и&nbsp;как их&nbsp;получить Пособие на погребение. Сколько денег положено и как их получить
Где пострелять из&nbsp;боевого оружия в&nbsp;Кыргызстане. Цены, адреса и&nbsp;телефоны клубов Где пострелять из боевого оружия в Кыргызстане. Цены, адреса и телефоны клубов
Бизнес
В&nbsp;Бишкеке появится &laquo;город в&nbsp;городе&raquo;: дан старт проекту Royal Central Park В Бишкеке появится «город в городе»: дан старт проекту Royal Central Park
Рамазан&nbsp;&mdash; время добрых дел: внесите фитр-садака онлайн в&nbsp;пару кликов! Рамазан — время добрых дел: внесите фитр-садака онлайн в пару кликов!
Тариф Exclusive от&nbsp;MEGA: премиальные номера с&nbsp;новым кодом БЕСПЛАТНО! Тариф Exclusive от MEGA: премиальные номера с новым кодом БЕСПЛАТНО!
Гамма-нож: операция на&nbsp;головном мозге без единого шва в&nbsp;Acıbadem Гамма-нож: операция на головном мозге без единого шва в Acıbadem
18 марта, вторник
23:23
Женщины превращают бесплодные земли в сады шиповника в Баткенской области Женщины превращают бесплодные земли в сады шиповника в ...
23:03
Телефонный разговор Владимира Путина и Трампа продлился больше двух часов
22:56
В Минобразования Кыргызстана сменился первый заместитель министра
22:36
Минутой молчания начал игру клуб Болгарии, а футболист оказался жив
22:00
Пособие на погребение. Сколько денег положено и как их получить