Экономика

Мировые цены на продовольственные товары выросли в марте — ФАО

Мировые цены на продовольственные товары выросли в марте второй месяц подряд, главным образом из-за повышения цен на энергоносители, связанного с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке. Об этом говорит последний Индекс цен Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

По данным ФАО, индекс составил в марте в среднем 128,5 пункта, что на 2,4 процента выше показателя февраля и на 1 процент выше уровня годичной давности.

Индекс зерновых цен повысился на 1,5 процента по сравнению с мартом, главным образом за счет роста мировой стоимости пшеницы, которая подскочила на 4,3 процента из-за ухудшения перспектив урожая в связи с засухой в Соединенных Штатах Америки и ожидаемого сокращения посевных площадей в Австралии вследствие удорожания минеральных удобрений.

Мировые котировки кукурузы незначительно повысились, поскольку достаточное глобальное предложение компенсировало обеспокоенность по поводу доступности удобрений и косвенную поддержку со стороны более высоких перспектив спроса на этанол, связанного с ростом цен на энергоносители.

Яйца и мясо — лидеры роста: как изменились цены в Кыргызстане за март 2026 года

Сводный индекс цен на рис снизился в марте на 3 процента под влиянием сроков уборки урожая, ослабления импортного спроса и снижения курсов валют по отношению к доллару США.

Индекс цен на растительные масла повысился на 5,1 процента по сравнению с февралем и оказался на 13,2 процента выше уровня годичной давности. Международные котировки пальмового, соевого, подсолнечного и рапсового масел выросли, что отражает побочные эффекты резкого увеличения цен на сырую нефть, которое стимулировало ожидания более высокого спроса на биотопливо.

Индекс цен на мясо повысился на 1 процент, в отличие от марта, из-за резкого роста стоимости свинины в Европейском союзе на фоне увеличения сезонного спроса и повышения мировых цен на говядину, особенно в Бразилии, где экспортные возможности сократились из-за ужесточения предложения крупного рогатого скота. Цены на баранину и мясо птицы снизились, отчасти из-за логистических ограничений, затрудняющих доступ к рынкам Ближнего Востока.

Индекс цен на молочную продукцию повысился на 1,2 процента, главным образом за счет роста котировок на сухое молоко на фоне сезонного сокращения предложения в Океании. Международные цены на сыр продолжили снижение в Евросоюзе из-за роста производства и слабого экспортного спроса, тогда как в Океании они выросли по противоположным причинам.

Индекс цен на сахар повысился в марте на 7,2 процента. Растущие ожидания того, что Бразилия — основной экспортер сахара — будет использовать больше сахарного тростника для производства этанола в ответ на повышение мировых цен на сырую нефть, перевесили в целом благоприятный глобальный прогноз предложения в текущем сезоне, подкрепленный хорошими темпами сбора урожая в Индии и Таиланде.

Прогноз по пшенице

ФАО также опубликовала обновленные оценки мирового производства пшеницы и кукурузы в 2026-м, которые, как ожидается, незначительно снизятся по сравнению с высокими показателями прошлого года, хотя и останутся выше среднего уровня за последние пять лет.

Продуктовая корзина Бишкека на 4 апреля. Что подорожало больше всего

Поскольку большая часть мирового урожая пшеницы уже посеяна, ФАО прогнозирует объем мирового урожая на уровне 820 миллионов тонн, что на 1,7 процента меньше, чем в предыдущем году.

Ожидается, что снижение цен и неблагоприятные погодные условия ограничат производство пшеницы в ЕС, России и США, в то время как в Индии ожидается рекордно высокий урожай.

Улучшение режима осадков, как ожидается, повысит урожайность и общий объем производства в Иране, Турции и странах Северной Африки.

Тем не менее эскалация конфликта на Ближнем Востоке, связанные с ним рост цен на энергоносители и удобрения, сбои в производстве и цепочках поставок, а также перспектива перехода некоторых фермеров на культуры, требующие меньшего количества удобрений, вносят дополнительную неопределенность в прогнозы по пшенице и кукурузе согласно новому краткому обзору спроса и предложения на зерновые.
