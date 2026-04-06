Мировые цены на продовольственные товары выросли в марте второй месяц подряд, главным образом из-за повышения цен на энергоносители, связанного с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке. Об этом говорит последний Индекс цен Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

По данным ФАО, индекс составил в марте в среднем 128,5 пункта, что на 2,4 процента выше показателя февраля и на 1 процент выше уровня годичной давности.

Индекс зерновых цен повысился на 1,5 процента по сравнению с мартом, главным образом за счет роста мировой стоимости пшеницы, которая подскочила на 4,3 процента из-за ухудшения перспектив урожая в связи с засухой в Соединенных Штатах Америки и ожидаемого сокращения посевных площадей в Австралии вследствие удорожания минеральных удобрений.

Мировые котировки кукурузы незначительно повысились, поскольку достаточное глобальное предложение компенсировало обеспокоенность по поводу доступности удобрений и косвенную поддержку со стороны более высоких перспектив спроса на этанол, связанного с ростом цен на энергоносители.

Сводный индекс цен на рис снизился в марте на 3 процента под влиянием сроков уборки урожая, ослабления импортного спроса и снижения курсов валют по отношению к доллару США.

Индекс цен на растительные масла повысился на 5,1 процента по сравнению с февралем и оказался на 13,2 процента выше уровня годичной давности. Международные котировки пальмового, соевого, подсолнечного и рапсового масел выросли, что отражает побочные эффекты резкого увеличения цен на сырую нефть, которое стимулировало ожидания более высокого спроса на биотопливо.

Индекс цен на мясо повысился на 1 процент, в отличие от марта, из-за резкого роста стоимости свинины в Европейском союзе на фоне увеличения сезонного спроса и повышения мировых цен на говядину, особенно в Бразилии, где экспортные возможности сократились из-за ужесточения предложения крупного рогатого скота. Цены на баранину и мясо птицы снизились, отчасти из-за логистических ограничений, затрудняющих доступ к рынкам Ближнего Востока.

Индекс цен на молочную продукцию повысился на 1,2 процента, главным образом за счет роста котировок на сухое молоко на фоне сезонного сокращения предложения в Океании. Международные цены на сыр продолжили снижение в Евросоюзе из-за роста производства и слабого экспортного спроса, тогда как в Океании они выросли по противоположным причинам.

Индекс цен на сахар повысился в марте на 7,2 процента. Растущие ожидания того, что Бразилия — основной экспортер сахара — будет использовать больше сахарного тростника для производства этанола в ответ на повышение мировых цен на сырую нефть, перевесили в целом благоприятный глобальный прогноз предложения в текущем сезоне, подкрепленный хорошими темпами сбора урожая в Индии и Таиланде.

Прогноз по пшенице

ФАО также опубликовала обновленные оценки мирового производства пшеницы и кукурузы в 2026-м, которые, как ожидается, незначительно снизятся по сравнению с высокими показателями прошлого года, хотя и останутся выше среднего уровня за последние пять лет.

Поскольку большая часть мирового урожая пшеницы уже посеяна, ФАО прогнозирует объем мирового урожая на уровне 820 миллионов тонн, что на 1,7 процента меньше, чем в предыдущем году.

Ожидается, что снижение цен и неблагоприятные погодные условия ограничат производство пшеницы в ЕС, России и США, в то время как в Индии ожидается рекордно высокий урожай.

Улучшение режима осадков, как ожидается, повысит урожайность и общий объем производства в Иране, Турции и странах Северной Африки.

Тем не менее эскалация конфликта на Ближнем Востоке, связанные с ним рост цен на энергоносители и удобрения, сбои в производстве и цепочках поставок, а также перспектива перехода некоторых фермеров на культуры, требующие меньшего количества удобрений, вносят дополнительную неопределенность в прогнозы по пшенице и кукурузе согласно новому краткому обзору спроса и предложения на зерновые.