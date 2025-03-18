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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 18 марта солнечно. Температура воздуха днем ожидается +24 градуса.

В столице разговление (ифтар) — в 19.16. Полный календарь орозо-2025 можете посмотреть здесь.

Отключения света, воды и газа

  • 9.30-13.00 — 11-й микрорайон, 24;
  • 13.00-17.00 — 11-й микрорайон, 23;
  • 9.30-17.30 — отрезки улиц Лермонтова, Целиноградской, Салиевой, Ялтинской;
  • 9.30-17.00 — 5-й микрорайон, 63-65, 80-83, 72/1, 73, 79, отрезки улицы Матросова от Карасаева до Медерова;
  • 9.00-12.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Ак-Куу, Ак-Шыйрак, Ак-Кайын, Азамат, Бадахшан, Ак-Марал, Абаданова, Береке, Улар, Даван, Жылга-Сай);
  • 9.00-17.00 — отрезки улиц Московской, Уметалиева, Турусбекова, Манасчи Сагынбая, улица Тыныстанова, 16, жилмассивы «Арча-Бешик» (улица Чортекова, Южная магистраль), «Тынчтык» (улица Чыныбаева), отрезок улицы Алыкулова, жилмассив «Бакай-Ата» (улицы Алманбет, Анар, Манасчы, Тоштук);
  • 9.30-17.00 — жилмассив «Балбан-Таймаш» (улицы Балбан-Таймаш-1 — Балбан-Таймаш-5, Балбан-Таймаш-12), отрезки улиц Лумумбы, Талды-Суйской, Кустанайской, Волковой, «Военный городок».

  • 10.00-19.00 — проспект Чингиза Айтматова, 93/1, 93/2, 93/3, 93/4, 93/5, 93/6; улица Токтоналиева, 139/3, 157, 153, 153/3, 155; улица Океева, 39/3, 39/4, 39/6, 39/7, 39/8. Подробнее

У кого намечается той

Одилжон Абдурахманов

Родился 18 марта 1996 года. Член национальной сборной КР по футболу, полузащитник.

Памятные даты

Первый выход человека в открытый космос

из интернета
Фото из интернета. Космонавт

Это произошло 18 марта 1965 года. Алексей Леонов находился за бортом «Восхода-2» около 12 минут.

Для выхода в открытый космос в НПО «Звезда» создан специальный скафандр «Беркут». А тренировки выхода в открытый космос проводились в самолете Ту-104, где был установлен макет корабля «Восход-2» в натуральную величину.

Люди, которые меняли мир

Родился летчик Ишембай Абдраимов

В 1914 году в селе Бос-Больтек родился кыргызский и советский летчик Ишембай Абдраимов.

Первый кыргызский пилот. Один из зачинателей кыргызской гражданской авиации. В 1933-м на легком биплане У-2 и двухмоторном пассажирско-транспортном самолете Ли-2 проложил многие авиамаршруты по высокогорным районам Кыргызстана. Налетал свыше 17 тысяч часов. Освоил 16 типов воздушных судов.

В течение 25 лет был шефом-пилотом первых руководителей республики. Именем Ишембая Абдраимова названы Кыргызский авиационный колледж, улица в Бишкеке, самолет «Боинг 737-400» авиакомпании Air Kyrgyzstan.

Умер в 2001 году.

Родился госдеятель Эмильбек Абакиров

администрации президента КР
Фото администрации президента КР. Эмильбек Абакиров

Родился 18 марта 1929 года в селе Ак-Кудук Кочкорского района.

В декабре 1973-го избран председателем Кыргызского республиканского совета профсоюзов. На этом посту проработал до октября 1995 года.

В 1976-м избирался делегатом XXV съезда Коммунистической партии Советского Союза.

В 1989 году избран народным депутатом СССР. Являлся членом комиссии Совета национальностей по национальной политике и межнациональным отношениям. Четыре раза избирался депутатом Верховного Совета Киргизской ССР.

За доблестную трудовую деятельность удостоен ряда орденов и наград.

Умер 22 января 2022-го.

Погиб летчик Исмаилбек Таранчиев

ru.sputnik.kg
Фото ru.sputnik.kg. Летчики-однополчане

Герой Советского Союза Исмаилбек Таранчиев родился 6 апреля 1923 года в поселке Беш-Кунгей.

18 марта 1944-го на самолете Ил-2 совершил 35 боевых вылетов, штурмуя объекты противника. С группой из четырех самолетов, выполняя задание над территорией Эстонии, был подбит и направил горящий самолет в скопление вражеских танков. Он не дожил до 22 лет всего несколько дней.

Вместе с Исмаилбеком Таранчиевым во время тарана погиб его воздушный стрелок Алексей Ткачев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/323082/
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